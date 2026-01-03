به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا امروز -شنبه- اعلام کرد که تحریم نفت ونزوئلا پس از دستگیری «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری این کشور همچنان برقرار است.

ترامپ در جمع خبرنگاران در اقامتگاه مارالاگو در فلوریدا گفت: «تحریم تمامی نفت ونزوئلا به‌طور کامل ادامه دارد. ناوگان آمریکا در موقعیت آماده به‌کار است و ایالات متحده تمامی گزینه‌های نظامی خود را تا زمان برآورده شدن کامل خواسته‌هایش حفظ می‌کند».

وی همچنین خطاب به مقامات سیاسی و نظامی ونزوئلا تگفت: «تمامی مقام‌های سیاسی و نظامی باید بدانند آنچه برای مادورو اتفاق افتاد، می‌تواند برای آن‌ها نیز رخ دهد و اگر منصف نباشند، حتی نسبت به مردم خود، حتماً اتفاق خواهد افتاد».

ترامپ دستگیری مادورو را نقطه عطفی برای ونزوئلا دانست و مدعی شد: «دیکتاتور و تروریست، مادورو، سرانجام از ونزوئلا رخت بربسته است. مردم آزادند، دوباره آزادند. زمان زیادی طول کشید، اما آن‌ها اکنون آزادند».

