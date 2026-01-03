ترامپ، تصویری از مادورو پس از بازداشت منتشر کرد
رئیسجمهویر آمریکا، تصویری تازه منتشر کرد که به گفته وی رئیسجمهوری ونزوئلا را در داخل ناو آمریکایی «یواساس ایوو جیما» نشان میدهد.
به گزارش ایلنا به نقل از سیانان، «دونالد ترامپ»، رئیسجمهویر آمریکا، تصویری تازه منتشر کرد که به گفته وی «نیکلاس مادورو» رئیسجمهوری ونزوئلا را در داخل ناو آمریکایی «یواساس ایوو جیما» نشان میدهد.
در این تصویر، فردی که گفته میشود مادورو است، با چشمبند و هدفون دیده میشود و لباس ورزشی خاکستری به تن دارد.
ترامپ پیشتر در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز اعلام کرده بود مادورو پس از بازداشت، با یک ناو آمریکایی به خاک ایالات متحده منتقل خواهد شد.