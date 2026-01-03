مکزیک تجاوز آمریکا به ونزوئلا را محکوم کرد
رئیسجمهوری مکزیک با استناد به منشور سازمان ملل متحد، تجاوز آمریکا به ونزوئلا را محکوم کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از سیانان، «کلاودیا شینباوم» رئیسجمهوری مکزیک با استناد به منشور سازمان ملل متحد، تجاوز آمریکا به ونزوئلا را محکوم کرد.
وی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، با نقل بخشی از منشور سازمان ملل متحد تأکید کرد که کشورهای عضو موظف هستند از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی سایر کشورها خودداری کنند.
شینباوم همچنین با انتشار بیانیهای اعلام کرد که دولت مکزیک این حمله را «بهشدت محکوم کرده و آن را بهطور قاطع رد میکند».