خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مکزیک تجاوز آمریکا به ونزوئلا را محکوم کرد

مکزیک تجاوز آمریکا به ونزوئلا را محکوم کرد
کد خبر : 1736928
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهوری مکزیک با استناد به منشور سازمان ملل متحد، تجاوز آمریکا به ونزوئلا را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، «کلاودیا شینباوم» رئیس‌جمهوری مکزیک با استناد به منشور سازمان ملل متحد، تجاوز آمریکا به ونزوئلا را محکوم کرد.

وی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، با نقل بخشی از منشور سازمان ملل متحد تأکید کرد که کشورهای عضو موظف‌ هستند از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی سایر کشورها خودداری کنند.

شینباوم همچنین با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که دولت مکزیک این حمله را «به‌شدت محکوم کرده و آن را به‌طور قاطع رد می‌کند».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی