بیش از ۶۰ نفر به ظن ارتباط با داعش در ترکیه بازداشت شدند

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، دادگاهی در ترکیه حکم بازداشت ۶۷ نفر در چارچوب تحقیقات دادستانی استانبول درباره گروه تروریستی داعش صادر کرد.

بر اساس گزارش ارتباط برخی از این افراد با عناصر داعش در شهر «یالووا« به اثبات رسیده است. ب

به گزارش آناتولی، روند بازجویی از ۱۴۷ مظنون که اخیراً در جریان تحقیقات دادستانی استانبول علیه داعش بازداشت شده بودند، در دادگاه صلح کیفری تکمیل شد.در پایان این بازجویی‌، دادگاه با درخواست دادستانی برای بازداشت ۶۷ نفر از مجموع ۷۲ نفر موافقت کرد و در عین حال مقرر شد ۴۸ مظنون تحت نظارت قضایی قرار گیرند.



