خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیش از ۶۰ نفر به ظن ارتباط با داعش در ترکیه بازداشت شدند

بیش از ۶۰ نفر به ظن ارتباط با داعش در ترکیه بازداشت شدند
کد خبر : 1736900
لینک کوتاه کپی شد.

ترکیه ۶۷ مظنون به ارتباط با داعش را دستگیر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، دادگاهی در ترکیه حکم بازداشت ۶۷ نفر در چارچوب تحقیقات دادستانی استانبول درباره گروه تروریستی داعش صادر کرد.

بر اساس گزارش ارتباط برخی از این افراد با عناصر داعش در شهر «یالووا« به اثبات رسیده است. ب

به گزارش آناتولی،  روند بازجویی از ۱۴۷ مظنون که اخیراً در جریان تحقیقات دادستانی استانبول علیه داعش بازداشت شده بودند، در دادگاه صلح کیفری تکمیل شد.در پایان این بازجویی‌، دادگاه با درخواست دادستانی برای بازداشت ۶۷ نفر از مجموع ۷۲ نفر موافقت کرد و در عین حال مقرر شد ۴۸ مظنون تحت نظارت قضایی قرار گیرند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی