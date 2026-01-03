خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پکن:

به تحریکات در تنگه تایوان پاسخ قاطع خواهیم داد

به تحریکات در تنگه تایوان پاسخ قاطع خواهیم داد
کد خبر : 1736893
لینک کوتاه کپی شد.

دیپلمات چینی گفت که این کشور به هرگونه اقدام تحریک آمیز در تنگه تایوان پاسخ قاطع خواهد داد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ژانگ هانهوی»، سفیر چین در مسکو گفت که پکن به هرگونه تحریکات بدخواهانه در تنگه تایوان پاسخ قاطع خواهد داد.

وی اظهار داشت: «هرگونه اقدام تحریک‌آمیز مخرب که از خط قرمز در مورد مسئله تایوان عبور کند، ناگزیر واکنش قاطع چین را در پی خواهد داشت».

وی خاطرنشان کرد که چین طبق قانون ملی خود در مورد مقابله با تحریم‌های خارجی، تصمیمی مبنی بر اعمال اقدامات تلافی‌جویانه علیه ۲۰ شرکت نظامی-صنعتی آمریکایی و ۱۰ نماینده از مدیران ارشد آنها که در سال‌های اخیر در تسلیحات تایوان شرکت داشته‌اند گرفته است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی