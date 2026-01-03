به تحریکات در تنگه تایوان پاسخ قاطع خواهیم داد

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ژانگ هانهوی»، سفیر چین در مسکو گفت که پکن به هرگونه تحریکات بدخواهانه در تنگه تایوان پاسخ قاطع خواهد داد.

وی اظهار داشت: «هرگونه اقدام تحریک‌آمیز مخرب که از خط قرمز در مورد مسئله تایوان عبور کند، ناگزیر واکنش قاطع چین را در پی خواهد داشت».

وی خاطرنشان کرد که چین طبق قانون ملی خود در مورد مقابله با تحریم‌های خارجی، تصمیمی مبنی بر اعمال اقدامات تلافی‌جویانه علیه ۲۰ شرکت نظامی-صنعتی آمریکایی و ۱۰ نماینده از مدیران ارشد آنها که در سال‌های اخیر در تسلیحات تایوان شرکت داشته‌اند گرفته است.

