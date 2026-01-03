نشست اضطراری ارتش اسرائیل درباره ایران و ترکیه
رسانههای عبری از برگزاری نشست اضطراری در ارتش رژیم صهیونیستی در پی تحولات مرتبط با ایران و ترکیه خبر دادند؛ نشستی که بار دیگر عمق نگرانی تلآویو از معادلات جدید منطقهای را آشکار کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از «عربی ۲۱»، ارتش رژیم اشغالگر جلسهای فوقالعاده را در یکی از یگانهای عملیاتی وابسته به دستگاه اطلاعاتی برگزار کرده که در آن یسرائیل کاتس، وزیر جنگ، ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش و شلومی بیندر، رئیس اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی حضور داشتهاند.
پایگاه عبری «واللا» گزارش داد محور اصلی این نشست، بررسی آنچه مقامات صهیونیستی «تهدید ایران» مینامند، بوده است؛ بهویژه در شرایطی که تلآویو مدعی است جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ ۱۲روزه، روند بازسازی توان موشکی خود را با سرعت دنبال میکند.
در همین چارچوب، دیوید بارنیا، رئیس موساد با ابراز نگرانی شدید اعلام کرده است که برنامه هستهای ایران، با وجود آسیبهایی که به ادعای صهیونیستها متحمل شده، «هنوز از میان نرفته» و مدعی شده که «خطر هستهای همچنان پابرجاست و باید از تحقق آن جلوگیری شود».
رسانههای عبری همچنین به نقل از گزارشهای اطلاعاتی مدعی شدهاند ایران در حال انجام آزمایشهایی بر روی سکوهای پرتاب و موشکهای جدید است؛ ادعاهایی که از هراس فزاینده تلآویو نسبت به توان بازدارندگی جمهوری اسلامی حکایت دارد.
به گفته منابع امنیتی نزدیک به کابینه بنیامین نتانیاهو، سران رژیم صهیونیستی احتمال میدهند تهران در واکنش به فشارها و بحرانهای داخلی، از جمله اعتراضات معیشتی، به گزینههای بازدارندهای همچون موشکهای بالستیک یا پهپادها متوسل شود.
این منابع همچنین از نگرانی مضاعف تلآویو نسبت به نزدیکی ایران و ترکیه پرده برداشتهاند؛ بهویژه در ارتباط با تحولات سوریه و نقشآفرینی منطقهای، آن هم پس از تغییر رویکرد آنکارا و اتخاذ مواضع سختگیرانهتر در قبال رژیم صهیونیستی.
در همین راستا، پیشتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی هشدار داده بود که در صورت هرگونه تجاوز یا ماجراجویی، تمامی پایگاهها و نیروهای نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا به اهداف قانونی جمهوری اسلامی ایران تبدیل خواهند شد؛ هشداری که در واکنش به اظهارات مداخلهجویانه دونالد ترامپ مطرح شد.
در حالی که رسانههای غربی تلاش دارند تحولات داخلی ایران را برجسته کنند، واقعیت آن است که کشور پس از سالها فشار حداکثری، تحریم و جنگ اقتصادی، همچنان با اقتدار مسیر خود را ادامه میدهد؛ مسیری که پس از خروج یکجانبه آمریکا از توافق هستهای در سال ۲۰۱۸ با چالشهای جدی همراه بوده است.
در همین حال، نتانیاهو هفته گذشته در گفتوگو با شبکه «نیوزمکس» بار دیگر با ادبیاتی مداخلهجویانه مدعی شد هرگونه تغییر در ایران باید «از درون» صورت گیرد و تلاش کرد با ژستی فریبکارانه، خود را دلسوز مردم ایران نشان دهد.
گفتنی است رژیم صهیونیستی بامداد ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ با طرح ادعاهای بیاساس درباره برنامه هستهای نظامی ایران، دست به حملهای تجاوزکارانه زد و تأسیسات هستهای، فرماندهان نظامی، دانشمندان و پایگاههای هوایی کشور را هدف قرار داد؛ اقدامی که با محکومیت گسترده منطقهای و بینالمللی مواجه شد و بار دیگر چهره واقعی این رژیم را آشکار ساخت.