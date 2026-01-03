خبرگزاری کار ایران
وزیر دفاع ونزوئلا:

مذاکره و سازش نمی‌کنیم

کد خبر : 1736862
وزیردفاع ونزوئلا در واکنش به حمله آمریکا به این کشور گفت که مردم این کشور متحد هستند و مقاومت می‌کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «ولادیمیر پادروینو لوپز»،  وزیر دفاع ونزئلا در واکنش به حمله آمریکا ونزوئلا گفت که مردم این کشور متحد هستند و برای متوقف کردن این تجاوز مقاومت خواهند کرد.

لوپزگفت: «ما مذاکره نخواهیم کرد، سازش نخواهیم کرد و در نهایت پیروز خواهیم شد. ما به دفاع از مردم خود ادامهمی‌دهیم، هیچ گونه مصالحه ای بر سر آزادی و استقلال ونزوئلا وجود نخواهد داشت و ما باید برای دستیابی به پیروزی در این لحظات متحد بمانیم».

وی افزود: «دشمن به دنبال ایجاد وحشت و هرج و مرج در کشور ماست و ما به مقاومت و دفاع از میهن خود در برابر هرگونه تجاوزی ادامه خواهیم داد،  ما نباید به هرج و مرجی که دشمن سعی در دامن زدن به آن دارد، کشیده شویم».

 

