وزیر دفاع ونزوئلا:
مذاکره و سازش نمیکنیم
وزیردفاع ونزوئلا در واکنش به حمله آمریکا به این کشور گفت که مردم این کشور متحد هستند و مقاومت میکنند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «ولادیمیر پادروینو لوپز»، وزیر دفاع ونزئلا در واکنش به حمله آمریکا ونزوئلا گفت که مردم این کشور متحد هستند و برای متوقف کردن این تجاوز مقاومت خواهند کرد.
لوپزگفت: «ما مذاکره نخواهیم کرد، سازش نخواهیم کرد و در نهایت پیروز خواهیم شد. ما به دفاع از مردم خود ادامهمیدهیم، هیچ گونه مصالحه ای بر سر آزادی و استقلال ونزوئلا وجود نخواهد داشت و ما باید برای دستیابی به پیروزی در این لحظات متحد بمانیم».
وی افزود: «دشمن به دنبال ایجاد وحشت و هرج و مرج در کشور ماست و ما به مقاومت و دفاع از میهن خود در برابر هرگونه تجاوزی ادامه خواهیم داد، ما نباید به هرج و مرجی که دشمن سعی در دامن زدن به آن دارد، کشیده شویم».