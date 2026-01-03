به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، ونزوئلا اعلام کرد که چندین بخش از این کشور، از جمله پایتخت و سه ایالت اطراف، مورد حمله قرار گرفته‌اند و ایالات متحده را به انجام «تجاوز نظامی» متهم کرد.

دولت ونزوئلا در بیانیه‌ای اعلام کرد که آنچه را که حمله ایالات متحده به «قلمرو و جمعیت ونزوئلا» در مکان‌های غیرنظامی و نظامی در کاراکاس و همچنین در ایالت‌های میراندا، آراگوآ و لا گوایرا می‌نامد، «در حضور جامعه بین‌المللی رد، تکذیب و محکوم می‌کند».

این بیانیه پس از گزارش‌هایی مبنی بر شنیده شدن حداقل هفت انفجار در کاراکاس حدود ساعت ۲ بامداد به وقت محلی روز شنبه، همراه با صدای هواپیماهای در حال پرواز در ارتفاع پایین، منتشر شد.

