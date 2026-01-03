پدافند هوایی ترکیه در سوریه؛ سدی در برابر عملیات جنگی اسرائیل علیه ایران
کارشناسان میگویند افزایش نفوذ ترکیه در سوریه و غزه میتواند آزادی عمل اسرائیل را محدود کرده و مسیرهای هوایی حیاتی برای عملیات احتمالی این رژیم علیه ایران را مسدود کند.
به گزارش ایلنا به نقل از «عربی ۲۱»، کارشناسان نظامی و تحلیلی هشدار میدهند که افزایش نفوذ ترکیه در سوریه و غزه میتواند آزادی عمل رژیم صهیونیستی در منطقه را محدود کرده و اجرای هرگونه عملیات نظامی احتمالی علیه ایران را با مشکل مواجه کند. آنها میگویند ترکیه ممکن است با استفاده از سامانههای پدافند هوایی و پروازهای شناسایی، مسیرهای هوایی حیاتی اسرائیل را مسدود کند.
تنش میان اسرائیل و ترکیه دیگر محدود به اظهارات سیاسی نیست و حالا در سوریه و آسمان آن منطقه نیز خود را نشان میدهد. کارشناسان میگویند هرگونه تغییر سیاست ترکیه میتواند مانع آزادی عمل اسرائیل شده و مسیر هوایی حیاتی این رژیم برای حمله به ایران را تهدید کند.
به گزارش وبسایت «زمان اسرائیل»، افزایش نفوذ ترکیه در غزه و سوریه از نگاه اسرائیل تهدیدی جدی محسوب میشود و این رژیم، ترکیه را از این پس بهعنوان «رژیم متخاصم» تعریف کرده است. آنکارا نگران است که ائتلاف سهجانبه اسرائیل، یونان و قبرس، اگرچه رسما اعلام نشده، تحرکات ترکیه در شرق مدیترانه را محدود کرده و اجرای حق حاکمیت ترکیه در مناطق اطراف قبرس و جزایر یونانی را دشوار کند.
امیر بار شالوم، تحلیلگر نظامی، تصریح کرد: «بهطور همزمان شرکتهای گاز در میدان آفرودیت قبرس فعالیت حفاری خود را آغاز کردهاند که پروژهای مشترک میان اسرائیل و قبرس است و مناطق شمالی نزدیک خط تقسیم جزیره برای ترکیه حساس است. ترکیه پیش از این با اعزام ناوهای جنگی، تلاش کرده فعالیتهای حفاری قبرس را مختل کند.»
وی در ادامه نوشت: «تا کنون این تنشها عمدتا در حد اظهارات و هشدارها باقی مانده است، اما احتمال بروز درگیری واقعی در سوریه وجود دارد، جایی که تماس مستقیم میان نیروهای اسرائیل و ترکیه ممکن است رخ دهد. همچنین رسانههای ترکیه فعالیتهای اسرائیل را با اقدامات نیروهای کرد در شمال سوریه مرتبط کردهاند؛ این مسئله میتواند زمینه اقدامات علیه اسرائیل را فراهم کند، حتی اگر مستقیما توسط ترکیه انجام نشود، اما با حمایت یا تشویق ضمنی نیروهای سوری یا عناصر وابسته به آنها، تأثیرگذار باشد و امنیت رژیم صهیونیستی را تهدید کند.»
تحلیلگران هشدار میدهند که ترکیه میتواند با استفاده از سامانههای پدافند هوایی ترکیه و پروازهای شناسایی از پایگاههای هوایی سوریه، مسیرهای هوایی اسرائیل را مسدود کرده و اجرای عملیات احتمالی علیه ایران را به شدت دشوار کند. در جنگ ژوئن گذشته، آسمان سوریه نقش حیاتی در عملیات علیه ایران داشت و هرگونه مداخله ترکیه میتواند برنامههای آتی اسرائیل را با مشکل مواجه کند.