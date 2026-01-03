آمادهباش جنگی علیه ایران؛ نهادهای امنیتی صهیونیست خواستار سکوت وزرا شد
نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی با صدور هشدار به وزرای کابینه، آنان را از بیان هرگونه اظهارنظر علنی درباره ایران برحذر داشتهاند و تأکید کردهاند که هر نوع موضعگیری سیاسی در شرایط کنونی میتواند «خسارت بزرگی» به همراه داشته باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار، منابع امنیتی رژیم صهیونیستی به شبکه عبری «کانال ۱۲» اعلام کردند که بر اساس دستورالعملهای رئیس ستاد ارتش این رژیم و در نتیجه ناکامیهای امنیتی حادثه هفتم اکتبر، ارتش خود را برای سناریوی «جنگی ناگهانی» در تمامی جبههها، از جمله جبهه مرتبط با ایران، آماده میکند؛ مسئلهای که علت اصلی سطح بالای آمادهباش فعلی عنوان شده است.
این منابع تأکید کردند: «وضعیت متشنج از قبل است و هر اظهارنظر از سوی یک وزیر یا مقام سیاسی اسرائیلی درباره ایران میتواند خسارت بزرگی وارد کند؛ آنچه در این مرحله مورد نیاز است، سکوت است.»
این هشدارها در حالی صادر میشود که رژیم صهیونیستی تحولات و اعتراضات اخیر در ایران را بهدقت زیر نظر دارد.
در همین راستا، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، مدعی شد که ایالات متحده در صورت تداوم آنچه «کشتار معترضان مسالمتآمیز» خواند، «آماده اقدام» است. در مقابل، علی لاریجانی، مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی، نسبت به هرگونه مداخله آمریکا هشدار داد و تأکید کرد که «هرگونه دخالت آمریکا به هرجومرج منجر خواهد شد.»