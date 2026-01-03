خبرگزاری کار ایران
درخواست گوترش برای لغو ممنوعیت فعالیت ده‌ها سازمان غیردولتی در غزه و کرانه باختری
دبیرکل سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی نسبت به تصمیم رژیم صهیونیستی برای تعلیق فعالیت شماری از سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی در نوار غزه و کرانه باختری، از تل‌آویو خواست این تصمیم را فوراً لغو کند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی نسبت به تصمیم رژیم صهیونیستی برای تعلیق فعالیت شماری از سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی در نوار غزه و کرانه باختری، از تل‌آویو خواست این تصمیم را فوراً لغو کند.

گوترش در بیانیه‌ای اعلام کرد که فعالیت این سازمان‌ها «برای انجام مأموریت‌های حیاتی بشردوستانه و نجات جان انسان‌ها کاملاً ضروری است».

«استفان دوجاریک» سخنگوی دبیرکل سازمان ملل نیز تأکید کرد که تعلیق فعالیت این نهادها می‌تواند «پیشرفت‌های شکننده به‌دست‌آمده در دوره آتش‌بس را تضعیف کند».

رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که فعالیت ۳۷ سازمان غیردولتی را به دلیل عدم انطباق با مقررات جدید ثبت‌نام، ممنوع خواهد کرد؛ مقرراتی که این سازمان‌ها را ملزم به ارائه اطلاعات تفصیلی درباره کارکنان، منابع مالی و نحوه فعالیت خود می‌کند.

تل‌آویو اعلام کرده این ممنوعیت از اول مارس اجرایی خواهد شد.

کارشناسان بین‌المللی این الزامات را خودسرانه و مغایر با اصول بنیادین فعالیت‌های بشردوستانه دانسته‌اند. همچنین سازمان‌های امدادی هشدار داده‌اند که ارائه اطلاعات شخصی کارکنان فلسطینی به مقام‌های اسرائیلی می‌تواند جان آن‌ها را با خطر جدی مواجه کند.

شاخه‌هایی از «پزشکان بدون مرز»، «شورای پناهندگان نروژ» و «کمیته بین‌المللی نجات»، از جمله سازمان‌های هدف این تصمیم هستند. 

گوترش در ادامه بیانیه خود تأکید کرد که این اقدام، در کنار محدودیت‌های پیشین، روند ورود اقلام حیاتی از جمله غذا، دارو، تجهیزات بهداشتی و سرپناه به غزه را با تأخیر بیشتری مواجه خواهد کرد و بحران انسانی موجود را تشدید می‌کند.

بر اساس آمارهای منتشرشده، از آغاز جنگ اخیر علیه غزه تاکنون، حدود ۵۰۰ نفر از کارکنان و داوطلبان امدادی جان خود را از دست داده‌اند و شمار شهدای فلسطینی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به بیش از ۷۱ هزار نفر رسیده است.

