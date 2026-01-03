به گزارش ایلنا، دولت ونزوئلا با اعلام همبستگی کامل خود با ملت و دولت ایران، نسبت به اظهارات اخیر مقام‌های آمریکا علیه تهران ابراز نگرانی عمیق کرد و این مواضع را تنش‌زا و تهدیدکننده صلح بین‌المللی و ثبات منطقه‌ای دانست.

وزارت خارجه ونزوئلا در بیانیه‌ای تأکید کرد که استفاده از ادبیات مبتنی بر زور و فشار، مغایر با اصول بنیادین منشور سازمان ملل متحد است و چنین رویکردی نه‌تنها به حل اختلافات کمک نمی‌کند، بلکه روند دستیابی به راه‌حل‌های مبتنی بر احترام متقابل میان کشورها را دشوارتر می‌کند..

کاراکاس در این بیانیه، همچنین نسبت به تلاش‌ها برای بی‌ثبات‌سازی ایران از طریق بهره‌گیری از بسترهای دیجیتال و تحریک ناآرامی‌های داخلی هشدار داد و این اقدام‌ها را در چارچوب «جنگ نسل پنجم» ارزیابی کرد.

وزارت خارجه ونزوئلا با اشاره به تشدید این روند در سایه اقدام‌های قهری یک‌جانبه، اعلام کرد که این سیاست‌ها با هدف خفه‌سازی اقتصادی کشورها دنبال می‌شود و مصداق بارز فشار خارجی و نقض حاکمیت ایران است.

دولت بولیواری ونزوئلا در ادامه، با تأکید بر رویکرد ثابت خود در حمایت از صلح، تصریح کرد که گفت‌وگوی مبتنی بر حاکمیت ملی و دیپلماسی، بدون مداخله خارجی، تنها مسیر دستیابی به ثبات پایدار است.

این بیانیه در پایان از جامعه بین‌المللی خواست با ترجیح دادن گفت‌وگو و تفاهم، حق غیرقابل‌انکار ایران برای رسیدگی به امور داخلی خود را در چارچوب استقلال و مشروعیت ملی به رسمیت بشناسد.

انتهای پیام/