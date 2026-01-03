خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ابراز همبستگی ونزوئلا با ایران در برابر اظهارات تنش‌زای ترامپ

ابراز همبستگی ونزوئلا با ایران در برابر اظهارات تنش‌زای ترامپ
کد خبر : 1736687
لینک کوتاه کپی شد.

دولت ونزوئلا با اعلام همبستگی کامل خود با ملت و دولت ایران، نسبت به اظهارات اخیر مقام‌های آمریکا علیه تهران ابراز نگرانی عمیق کرد و این مواضع را تنش‌زا و تهدیدکننده صلح بین‌المللی و ثبات منطقه‌ای دانست.

به گزارش ایلنا، دولت ونزوئلا با اعلام همبستگی کامل خود با ملت و دولت ایران، نسبت به اظهارات اخیر مقام‌های آمریکا علیه تهران ابراز نگرانی عمیق کرد و این مواضع را تنش‌زا و تهدیدکننده صلح بین‌المللی و ثبات منطقه‌ای دانست.

وزارت  خارجه ونزوئلا در بیانیه‌ای تأکید کرد که استفاده از ادبیات مبتنی بر زور و فشار، مغایر با اصول بنیادین منشور سازمان ملل متحد است و چنین رویکردی نه‌تنها به حل اختلافات کمک نمی‌کند، بلکه روند دستیابی به راه‌حل‌های مبتنی بر احترام متقابل میان کشورها را دشوارتر می‌کند..

کاراکاس در این بیانیه، همچنین نسبت به تلاش‌ها برای بی‌ثبات‌سازی ایران از طریق بهره‌گیری از بسترهای دیجیتال و تحریک ناآرامی‌های داخلی هشدار داد و این اقدام‌ها را در چارچوب «جنگ نسل پنجم» ارزیابی کرد.

وزارت خارجه ونزوئلا با اشاره به تشدید این روند در سایه اقدام‌های قهری یک‌جانبه، اعلام کرد که این سیاست‌ها با هدف خفه‌سازی اقتصادی کشورها دنبال می‌شود و مصداق بارز فشار خارجی و نقض حاکمیت ایران است.

دولت بولیواری ونزوئلا در ادامه، با تأکید بر رویکرد ثابت خود در حمایت از صلح، تصریح کرد که گفت‌وگوی مبتنی بر حاکمیت ملی و دیپلماسی، بدون مداخله خارجی، تنها مسیر دستیابی به ثبات پایدار است.

این بیانیه در پایان از جامعه بین‌المللی خواست با ترجیح دادن گفت‌وگو و تفاهم، حق غیرقابل‌انکار ایران برای رسیدگی به امور داخلی خود را در چارچوب استقلال و مشروعیت ملی به رسمیت بشناسد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی