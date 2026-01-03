تیراندازی به گشت یونیفل در جنوب لبنان؛ نقض مجدد قطعنامه ۱۷۰۱
نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در لبنان (یونیفیل) اعلام کردند که یک گشت این نیروها در جریان انجام مأموریت در نزدیکی شهرک کفرشوبا در جنوب لبنان، هدف تیراندازی قرار گرفته است.
به گزارش یونیفیل، این تیراندازی از فاصلهای کمتر از ۵۰ متر صورت گرفته و بررسیهای اولیه نشان میدهد که منشأ احتمالی آن، یکی از مواضع ارتش اسرائیل در جنوب خط آبی بوده است.
یونیفیل با تأکید بر اینکه هرگونه حمله به نیروهای حافظ صلح یا اقدامهای نظامی در نزدیکی محل استقرار آنها نقض جدی قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد محسوب میشود، نسبت به پیامدهای خطرناک چنین حوادثی برای امنیت و ثبات منطقه و همچنین جان نیروهای مستقر در جنوب لبنان هشدار داد.
این در حالی است که رژیم اسرائیل با نقض مکرر توافق آتشبس، لبنان را بهطور روزانه هدف حملات مختلف قرار میدهد. این حملات شامل تجاوزات هوایی، تخریب اراضی کشاورزی و پرواز مستمر پهپادهای شناسایی در حریم هوایی این کشور است.
بر اساس آمار منتشرشده توسط یونیفیل، از زمان امضای توافق آتشبس تاکنون، بیش از ۱۰ هزار مورد نقض از سوی اسرائیل در جنوب لبنان ثبت شده است.