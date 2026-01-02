حملات هوایی اسرائیل به لبنان همزمان با بررسی گسترش عملیات علیه حزبالله
ارتش رژیم صهیونیستی روز جمعه بخشهایی از جنوب لبنان را هدف حملات هوایی قرار داد. همزمان رسانههای عبری از بررسی طرحهایی برای گسترش عملیات علیه حزبالله خبر دادهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از «عربی 21»، ارتش رژیم صهیونیستی امروز- جمعه- سلسلهای از حملات هوایی را به سه منطقه در جنوب لبنان انجام داد. این حملات با هدف آنچه اسرائیل «تاسیسات حزبالله» میخواند، صورت گرفت و همزمان رسانههای اسرائیلی از بررسی طرحهایی برای گسترش عملیات نظامی علیه حزبالله خبر دادند، اقدامی که به گفته مقامات منطقهای، نقض توافق آتشبس تلقی میشود.
بر اساس گزارش رسمی خبرگزاری لبنان، این حملات هوایی بخشهایی از ارتفاعات جبلالریحان در منطقه جزین استان جنوب و همچنین وادیهای نزدیک الزراریه در شهرستان صیدا را هدف قرار داد. در منطقه نبطیه نیز ارتش صهیونیست سه حمله هوایی به یکی از درهها بین کفروه و عزّه انجام داد. تاکنون گزارشی از تلفات انسانی منتشر نشده است.
ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیهای مدعی شد که در جریان این حملات «زیرساختهای حزبالله» در چندین نقطه جنوب لبنان هدف قرار گرفت و یک مجتمع آموزشی متعلق به واحد «یگان رضوان» حزبالله که برای آموزش اعضا در زمینه عملیات علیه نظامیان و شهروندان اسرائیل استفاده میشد، تخریب شده است. بر اساس این ادعا، این مجتمع آموزشی شامل آموزش تیراندازی و کار با تسلیحات مختلف بوده و ساختمانهای نظامی برای ذخیره تجهیزات استفاده شده در فعالیتهای خصمانه اخیر نیز هدف قرار گرفتهاند.
این نخستین حملات رسمی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان است که پس از بازگشت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی از سفر پنجروزهاش به ایالات متحده آمریکا صورت میگیرد. پیشتر، نتانیاهو دستور داده بود عملیاتهای نظامی تا زمان بازگشتش از آمریکا متوقف شود تا از هرگونه «درگیری غیرقابل کنترل» جلوگیری شود.
رسانههای عبری گزارش دادهاند که ارتش اسرائیل در حال آمادهسازی برنامههایی برای عملیات علیه حزبالله است. هدف این است که بدون شروع یک جنگ فرسایشی، عملیات محدودی چندروزه انجام شود و در عین حال توافق آتشبس با لبنان که حدود یک سال پیش امضا شده، نقض نشود.
رسانههای اسرائیلی گزارش دادهاند که با بازگشت نتانیاهو، فرماندهان امنیتی اسرائیل گزارش مذاکرات و توافقات انجام شده با ترامپ را ارائه خواهند داد و طرحهای متعددی برای مقابله با تلاشهای حزبالله برای بازسازی تسلیحات آماده شده است. انتظار میرود این تحرکات فشار بر دولت لبنان برای اعمال کنترل بر حزبالله را نیز افزایش دهد و احتمال آغاز یک عملیات نظامی گسترده در شمال لبنان وجود دارد.
این در حالی است که توافق آتشبس میان لبنان و اسرائیل که در نوامبر ۲۰۲۴ اجرایی شد، پایانبخش جنگی بود که اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳ آغاز کرده بود و بیش از چهار هزار شهید و بیش از ۱۷ هزار زخمی بر جای گذاشت. با این حال، از زمان اجرای توافق، اسرائیل بیش از ۱۰ هزار بار آن را نقض کرده که منجر به شهید و زخمی شدن صدها لبنانی و خسارتهای گسترده مادی شده است.