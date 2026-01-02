نیویورک تایمز گزارش داد؛
درخواست روسیه از آمریکا برای توقف تعقیب یک نفتکش عازم ونزوئلا
وزنامه آمریکایی «نیویورکتایمز» به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که روسیه بهطور رسمی از ایالات متحده خواسته است تعقیب یک نفتکش عازم ونزوئلا را که از سوی گارد ساحلی آمریکا در اقیانوس اطلس تحت پیگرد قرار گرفته است، متوقف کند.
بر اساس این گزارش، نیروهای آمریکایی طی حدود دو هفته گذشته نفتکشی با نام «بلا ۱» را که از سوی نهادهای دریایی شناسایی شده است، در چارچوب تشدید نظارت بر محمولههای نفتی مرتبط با ونزوئلا تعقیب کردهاند.
این تحرک در حالی صورت میگیرد که دولت آمریکا روز چهارشنبه تحریمهای جدیدی علیه چهار شرکت فعال در بخش نفت ونزوئلا و چند نفتکش مرتبط با آنها اعمال کرد؛ اقدامی که بخشی از سیاست افزایش فشار دولت «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا علیه ونزوئلا ارزیابی میشود.
نیویورکتایمز میافزاید که درخواست دیپلماتیک مسکو در مقطعی حساس مطرح شده است که در آن دولت ترامپ همزمان تلاشهایی را برای میانجیگری در روند صلح میان روسیه و اوکراین دنبال میکند و همین مسأله به این پرونده بُعدی سیاسی و پیچیده بخشیده است.
به نوشته این روزنامه، تاکنون کاخ سفید، وزارت خارجه آمریکا و همچنین سفارت روسیه واکنشی رسمی به این گزارش نشان ندادهاند.
آمریکا در تاریخ ۲۱ دسامبر گذشته نفتکش «بلا ۱» با پرچم پاناما را در چارچوب تشدید محاصره نفتی ونزوئلا توقیف کرد. پیشتر نیز دولت ونزوئلا با ارسال نامهای به شورای امنیت سازمان ملل، اقدام آمریکا در توقیف یک کشتی حامل نفت این کشور را محکوم کرده بود.
واشنگتن مدعی است که این اقدامها در راستای مقابله با «قاچاق مواد مخدر» انجام میشود، در حالی که کاراکاس این سیاستها را تلاشی برای تغییر نظام سیاسی و غارت منابع ملی ونزوئلا میداند.