رئیس اطلاعات نظامی؛ گزینه جدید زلنسکی برای دفتر ریاست جمهوری

کد خبر : 1736597
رئیس‌جمهور اوکراین در اقدامی استراتژیک، منصب مدیر دفتر ریاست جمهوری را به رئیس دستگاه اطلاعات نظامی کشور پیشنهاد داد تا مسیر تصمیم‌گیری‌های امنیتی و سیاسی در جریان مذاکرات حساس آتش‌بس با روسیه متمرکز و قوی باقی بماند.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، امروز- جمعه- اعلام کرد که منصب مدیر دفتر ریاست جمهوری را به کریلو بودانوف، رئیس دستگاه اطلاعات نظامی این کشور، پیشنهاد داده است.

این تصمیم در زمانی حساس اتخاذ شده است؛ اوکراین در حال گفت‌وگو با ایالات متحده برای دستیابی به یک آتش‌بس احتمالی با روسیه است و از این رو، حضور رهبری قدرتمند و متمرکز در دفتر رئیس‌جمهور برای تضمین استمرار تصمیم‌گیری‌های امنیتی و سیاسی ضروری تلقی می‌شود.

زلنسکی در صفحه خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «در این مقطع، اوکراین بیش از هر زمان دیگری نیازمند تمرکز بر مسائل امنیتی، توسعه نیروهای دفاعی و پیگیری مسیر دیپلماتیک مذاکرات است و دفتر ریاست جمهوری در درجه اول بر انجام این وظایف متمرکز خواهد بود.»

کریلو بودانوف، ۳۹ ساله، تجربه گسترده‌ای در حوزه‌های امنیت و دفاع دارد و پیش‌تر نقش برجسته‌ای در عملیات‌های اطلاعاتی و نظامی اوکراین ایفا کرده است. با این حال، انتصاب او به دفتر ریاست‌جمهوری تنها بعد امنیتی ندارد، بلکه به عنوان گامی استراتژیک برای مدیریت احتمالات سیاسی آینده نیز تلقی می‌شود، به ویژه در شرایطی که بحث برگزاری انتخابات احتمالی پس از توافق آتش‌بس در جریان است.

