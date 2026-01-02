استعفای ناگهانی سرکنسول سعودی در دبی
در تحولی قابل توجه و همزمان با بحران اختلاف میان عربستان و امارات در یمن، سرکنسول عربستان در دبی، روز پنجشنبه اعلام کرد که از سمت خود کنارهگیری میکند، بدون آنکه دلایل آن را ذکر کند.
به گزارش ایلنا به نقل از الخلیج آنلاین، عبدالله المطوع، سرکنسول عربستان در دبی و امارتهای شمالی امارات، روز پنجشنبه از کنارهگیری خود از این سمت خبر داد.
المطوع در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که پس از گذشت بیش از چهار سال خدمت، از ژانویه ۲۰۲۱، کنسولگری عربستان در دبی و امارتهای شمالی را ترک میکند و ابراز امیدواری کرد که در این مدت، امانتدار بوده و کشورش را به بهترین شکل نمایندگی کرده باشد.
وی همچنین از هرگونه کوتاهی یا خطا در طول دوران مأموریت پوزش خواست و از وزیر امور خارجه عربستان و مقامات ارشد این وزارتخانه بابت حمایتهایشان قدردانی کرد.
المطوع همچنین از سران امارات متحده عربی، بهویژه محمد بن راشد آل مکتوم، نائب رئیس و نخستوزیر و حاکم دبی، و حمدان بن محمد بن راشد، ولیعهد دبی، و نیز دیگر حاکمان امارتهای شمالی تشکر کرد و همکاری و حمایت آنان را در خدمترسانی به اتباع سعودی و فعالیتهای کنسولی ستود.
عربستان در سالهای اخیر در قالب ائتلافی نزدیک با امارات در چندین پرونده منطقهای همکاری داشته است، اما در ماههای اخیر نشانههایی از اختلاف میان دو طرف آشکار شده که حتی به اظهارات تند مقامات سعودی علیه امارات، بهویژه در پرونده یمن، منجر شده است.
در همین راستا، ریاض روزهای گذشته خواستار خروج نیروهای اماراتی از یمن ظرف ۲۴ ساعت شد؛ اقدامی که وزارت خارجه عربستان آن را در پاسخ به اقدامات تنشزا در استانهای حضرموت و المهره و حمایت از عملیات نظامی شورای انتقالی جنوب در نزدیکی مرزهای عربستان توصیف کرده است.
استانهای حضرموت و المهره در شرق یمن از اوایل دسامبر شاهد افزایش تنشهای نظامی بودهاند؛ تنشهایی که پس از گسترش نفوذ شورای انتقالی جنوب شدت یافته و دولت مورد حمایت عربستان را به درخواست رسمی مداخله از ائتلاف واداشته است.