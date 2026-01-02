پروازهای نظامی روسیه به ایران؛ مسکو حمایت نظامی از تهران را پس از تهدیدات ترامپ تسریع کرد

به گزارش ایلنا، پایگاه خبری «ارم نیوز» مدعی شد: وب‌سایت‌های رصد حرکت‌های هوایی گزارش دادند که چندین فروند هواپیمای حمل‌ونقل نظامی روسیه از نوع Il-76TD طی ۴۸ ساعت گذشته در فرودگاه‌های ایران از جمله فرودگاه بین‌المللی تهران فرود آمده‌اند. این حجم از پروازها سطح فعالیتی غیرمعمول و کم‌سابقه را نشان می‌دهد و نسبت به دوره‌های گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است.

تحرکات اخیر همزمان با افزایش تنش‌های منطقه‌ای رخ داده و پس از تهدیدهای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر «حمله فوری به ایران در صورت ادامه برنامه موشکی»، که در پی دیدار او با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، مطرح شد، صورت گرفته است.

ارم‌نیوز بخ نقل از منابع دیپلماتیک غربی نوشت که این پروازهای فشرده نشانه‌های امنیتی و استراتژیک مهمی دارد و با گزارش‌هایی درباره ارسال تجهیزات نظامی روسیه برای تقویت توان دفاعی ایران همخوانی دارد. به گفته این منابع، این حرکت واکنشی مستقیم از سوی مسکو به تهدیدات آمریکا و اسرائیل تلقی می‌شود.

هواپیماهای Il-76TD قادر به حمل تجهیزات سنگین نظامی از جمله سامانه‌های دفاع هوایی، موشک‌ها و قطعات هواپیماهای جنگنده مانند سو-۳۵ و میگ-۲۹ هستند. از نگاه آمریکا، این تحرکات می‌تواند نقض تحریم‌ها و افزایش تنش‌ها در منطقه محسوب شود. اسرائیل نیز این حمایت روسیه را تهدیدی جدی برای امنیت خود می‌داند و احتمال عملیات پیش‌دستانه علیه ایران را مطرح می‌کند.

کارشناسان می‌گویند همکاری استراتژیک مسکو و تهران پس از تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران در ژوئن ۲۰۲۵ به شدت توسعه یافته و روسیه نقش کلیدی در بازسازی توان نظامی ایران ایفا می‌کند.

