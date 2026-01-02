یاوهگویی ضدایرانی ترامپ
رئیسجمهور آمریکا در پیامی تهدیدآمیز و مداخلهجویانه مدعی شد در صورت «برخورد خشونتآمیز» ایران با معترضان، ایالات متحده «آماده کمک» به آنها خواهد بود.
«دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا روز جمعه و در پیامی تازه در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» با ادبیاتی تهدیدآمیز و مداخلهجویانه، ادعاهایی را درباره اعتراضات جاری در ایران مطرح کرد.
او در این پیام نوشت که اگر این اعتراضات به کشتهشدن معترضان منجر شود، آمریکا «به کمک آنها خواهد آمد».
ترامپ مدعی شد: «اگر ایران به معترضان مسالمتجو شلیک کند و آنها را بهطور خشونتآمیز بکشد، کاری که معمولاً انجام میدهند، ایالات متحده به کمکشان خواهد آمد. ما کاملاً آماده اقدام هستیم.»