خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مادورو:

ونزوئلا از سرمایه‌گذاری نفتی آمریکا استقبال می‌کند

ونزوئلا از سرمایه‌گذاری نفتی آمریکا استقبال می‌کند
کد خبر : 1736426
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا اعلام کرد که کاراکاس از سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در بخش نفت کشور استقبال می‌کند.

به گزارش ایلنا، «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا اعلام کرد که کاراکاس از سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در بخش نفت کشور استقبال می‌کند. 

مادورو افزود که اگر آمریکا به نفت ونزوئلا نیاز دارد، این کشور آماده است همانند همکاری با شرکت آمریکایی «شورون»، پذیرای سرمایه‌گذاری‌های آمریکا باشد؛ هر زمان، هر جا و به هر شکلی که بخواهند.

وی با تأکید بر امکان گسترش همکاری‌های اقتصادی افزود: «اگر آمریکا به‌دنبال توافق‌های جامع توسعه اقتصادی باشد، ونزوئلا نیز برای انعقاد چنین توافق‌هایی آمادگی دارد».

شرکت «شورون» در حال حاضر با مجوز دولت آمریکا در ونزوئلا به استخراج و صادرات نفت مشغول است و یکی از معدود شرکت‌های بین‌المللی محسوب می‌شود که با وجود تحریم‌های گسترده واشنگتن علیه صنعت نفت ونزوئلا، فعالیت عملیاتی خود را در این کشور حفظ کرده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طی ماه‌های اخیر تنش‌ها میان واشنگتن و کاراکاس تشدید شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی