مادورو:
ونزوئلا از سرمایهگذاری نفتی آمریکا استقبال میکند
رئیسجمهوری ونزوئلا اعلام کرد که کاراکاس از سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی در بخش نفت کشور استقبال میکند.
به گزارش ایلنا، «نیکلاس مادورو» رئیسجمهوری ونزوئلا اعلام کرد که کاراکاس از سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی در بخش نفت کشور استقبال میکند.
مادورو افزود که اگر آمریکا به نفت ونزوئلا نیاز دارد، این کشور آماده است همانند همکاری با شرکت آمریکایی «شورون»، پذیرای سرمایهگذاریهای آمریکا باشد؛ هر زمان، هر جا و به هر شکلی که بخواهند.
وی با تأکید بر امکان گسترش همکاریهای اقتصادی افزود: «اگر آمریکا بهدنبال توافقهای جامع توسعه اقتصادی باشد، ونزوئلا نیز برای انعقاد چنین توافقهایی آمادگی دارد».
شرکت «شورون» در حال حاضر با مجوز دولت آمریکا در ونزوئلا به استخراج و صادرات نفت مشغول است و یکی از معدود شرکتهای بینالمللی محسوب میشود که با وجود تحریمهای گسترده واشنگتن علیه صنعت نفت ونزوئلا، فعالیت عملیاتی خود را در این کشور حفظ کرده است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که طی ماههای اخیر تنشها میان واشنگتن و کاراکاس تشدید شده است.