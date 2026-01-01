خبرگزاری کار ایران
English العربیه
۷۴ کشته و زخمی در پی حمله اوکراین به خرسون

مقامات منطقه‌ای در خرسون، از کشته شدن ۲۴ و مجروحیت ۵۰ تن در پی حمله پهپادی اوکراین خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «ولادیمیر سالدو»، فرماندار منطقه خرسون اعلام کرد که در پیحمله پهپادی اوکراین به یک هتل و ۲۴ تن از جمله ۱ کودک کشته شده و ۵۰ نفر مجروح شدند.

سالدو اشاره کرد: «این حمله در شب سال نو با استفاده از سه پهپاد که یکی از آنها مملو از مواد آتش‌زا بود، رخ داد و باعث آتش‌سوزی بزرگی شد که ساختمانی را که غیرنظامیان در آن سال نو را جشن می‌گرفتند، فرا گرفت»

وی با بیان اینکه  آتش‌سوزی مانع عملیات نجات و منجر به این تعداد زیاد قربانی شد، خاطرنشان کرد: «این حمله عمدی بوده و منحصرا غیرنظامیان را هدف قرار داده است».

فرماندار خرسون افزود: «تیم‌های اورژانس همچنان در حال بازیابی قربانیان و ارائه کمک‌های اولیه به مجروحان هستند».


 

