۷۴ کشته و زخمی در پی حمله اوکراین به خرسون

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «ولادیمیر سالدو»، فرماندار منطقه خرسون اعلام کرد که در پیحمله پهپادی اوکراین به یک هتل و ۲۴ تن از جمله ۱ کودک کشته شده و ۵۰ نفر مجروح شدند.

سالدو اشاره کرد: «این حمله در شب سال نو با استفاده از سه پهپاد که یکی از آنها مملو از مواد آتش‌زا بود، رخ داد و باعث آتش‌سوزی بزرگی شد که ساختمانی را که غیرنظامیان در آن سال نو را جشن می‌گرفتند، فرا گرفت»

وی با بیان اینکه آتش‌سوزی مانع عملیات نجات و منجر به این تعداد زیاد قربانی شد، خاطرنشان کرد: «این حمله عمدی بوده و منحصرا غیرنظامیان را هدف قرار داده است».

فرماندار خرسون افزود: «تیم‌های اورژانس همچنان در حال بازیابی قربانیان و ارائه کمک‌های اولیه به مجروحان هستند».





