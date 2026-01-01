خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زاخارووا:

کی‌یف سرمایه غرب را خرج کشتار غیرنظامیان می‌کند

کی‌یف سرمایه غرب را خرج کشتار غیرنظامیان می‌کند
کد خبر : 1736265
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که اوکراین از سرمایه‌های فراهم شده از سوی غرب برای کشتار غیرنظامیان استفاده می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت رهبران اتحادیه اروپا و ناتو باید متوجه شوند که پولی که برای کی‌یف فراهم می‌کنند، صرف کشتار غیرنظامیان می‌شود.

زاخارووا درگفت‌وگویی اظهار داشت:«فکر می‌کنم هر رئیس جمهور و نخست وزیر کشورهای اتحادیه اروپا و ناتو باید امروز صبح گزارشی دریافت کند که حاوی اخبار فوری باشد که اکنون در مورد آن بحث می‌کنیم، چرا که  قلب‌های ما را پاره می‌کند. آنها باید فقط یک بار در اعماق وجودشان متوجه شوند که میلیاردها دلار و یورویی که به کی‌یف فرستاده‌اند، صرف زنده سوزاندن مردم در شب سال نو می‌شود».

پیش از این، فرماندار منطقه خرسون گفته بود که حمله پهپادی به یک کافه و یک هتل، ۲۴ کشته و ۵۰ زخمی برجای گذاشته است.


 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی