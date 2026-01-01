به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت رهبران اتحادیه اروپا و ناتو باید متوجه شوند که پولی که برای کی‌یف فراهم می‌کنند، صرف کشتار غیرنظامیان می‌شود.

زاخارووا درگفت‌وگویی اظهار داشت:«فکر می‌کنم هر رئیس جمهور و نخست وزیر کشورهای اتحادیه اروپا و ناتو باید امروز صبح گزارشی دریافت کند که حاوی اخبار فوری باشد که اکنون در مورد آن بحث می‌کنیم، چرا که قلب‌های ما را پاره می‌کند. آنها باید فقط یک بار در اعماق وجودشان متوجه شوند که میلیاردها دلار و یورویی که به کی‌یف فرستاده‌اند، صرف زنده سوزاندن مردم در شب سال نو می‌شود».

پیش از این، فرماندار منطقه خرسون گفته بود که حمله پهپادی به یک کافه و یک هتل، ۲۴ کشته و ۵۰ زخمی برجای گذاشته است.





