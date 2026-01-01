وزارت دفاع رسیه:
بیش از ۱۶۰ پهپاد اوکراینی را سرنگون کردیم
وزارت دفاع روسیه از رهگیری و ساقط کردن ۱۶۸ پهپاد اوکراینی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه امروز –پنجشنبه- اعلام کرد که سیستمهای پدافند هوایی روسیه ۱۶۸ پهپاد اوکراینی در جریان حمله شبانه رهگیری و ساقط کردند.
این وزارتخانه گزارش داد: «۶۱ مورد بر فراز منطقه بریانسک، ۲۵ مورد بر فراز منطقه کراسنودار، ۲۳ فروند بر فراز منطقه تولا، ۱۶ پهپاد در جمهوری کریمه، ۱۲ مورد در منطقه مسکو، هفت فروند بر فراز منطقه کالوگا و ۲۴ پهپاد بر فراز آبهای دریای آزوف منهدم شدند».