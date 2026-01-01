به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد رژیم اشغالگر در حال انجام مقدمات لازم برای بازگشایی گذرگاه رفح در هر دو جهت میان نوار غزه و مصر است.

این اقدام قرار است پس از بازگشت «بنیامین نتانیاهو»،‌نخست‌وزیر اسرائیل از سفر اخیرش به ایالات متحده عملی شود و طی روزهای گذشته نیز فشارهای آمریکا برای تحقق این موضوع ادامه داشته است.

منبع مذکور افزود که موضوع بازگشایی گذرگاه رفح همزمان با دیدار نتانیاهو و «دونالد ترامپ»،‌رئیس‌جمهور آمریکا در ایالت فلوریدا مورد بحث قرار گرفته است.

