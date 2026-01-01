رئیس منطقه «سومالیلند» به سرزمینهای اشغالی سفر میکند
رسانههای اسرائیلی گزارش دادند که رئیس منطقه «سومالیلند»، قصد دارد در ماه جاری میلادی به سرزمینهای اشغالی سفر کند.
به گزارش ایلنا به نقل از ازپوتنیک، رسانههای اسرائیلی گزارش دادند که «عبدالرحمن ایرو»، رئیس منطقه «سومالیلند»، قصد دارد در ماه جاری میلادی به سرزمینهای اشغالی سفر کند.
منابع آگاه خبر دادند که هدف از این سفر پیوستن به «توافق ابراهیم» است.
سازمان پخش اسرائیل فاش کرد که عبدالرحمن محمد عبدالله «قصد دارد در آینده نزدیک سفری رسمی به اسرائیل داشته باشد.»
این خبرگزاری به نقل از منابعی در منطقه «سومالیلند» گزارش داد که «رئیس عبدالرحمن محمد عبداللهی قصد دارد در جریان سفر خود به اسرائیل، رسماً به توافق ابراهیم بپیوندد.»