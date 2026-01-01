به گزارش ایلنا به نقل از اسکای‌نیوز، یک مقام اسرائیلی، امروز- پنج‌شنبه- مدعی شد که «رویدادی داخلی و خطرناک» در ایران رصد شده است، اما هنوز نمی‌توان درباره تبعات آن اظهار نظر کرد.

کانال ۱۲ اسرائیل از قول این مقام نوشت: «ما رویدادی داخلی و خطرناک در ایران را رصد می‌کنیم و هنوز زود است که درباره پیامدهای آن سخن بگوییم.»

این ادعا در حالی منتشر می‌شود که پیش‌تر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، در دیداری با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره امکان اجرای «دور دوم» حملات نظامی علیه ایران در سال ۲۰۲۶ گفت‌وگو کرده بود. این دیدار روز دوشنبه برگزار شد و جزئیات آن از سوی یک مقام ارشد آمریکایی و دو منبع مطلع آمریکایی در اختیار کانال ۱۲ اسرائیل قرار گرفته است.

بر اساس این منابع، نتانیاهو نگرانی اسرائیل از روند بازسازی نیروگاه‌ها و امکانات نظامی ایران پس از جنگ ۱۲ روزه ژوئن گذشته را با ترامپ مطرح کرده و هشدار داده است که در صورت ادامه این روند، حملات اضافی ممکن است برای جلوگیری از بازسازی توانمندی‌های هسته‌ای و موشکی تهران ضروری باشد.

