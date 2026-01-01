ترامپ نیروهای گارد ملی را از سه شهر آمریکا خارج کرد

به گزارش ایلنا به نقل از السومریه‌نیوز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که نیروهای گارد ملی که پیش‌تر در شهرهای شیکاگو، پورتلند و لس‌آنجلس مستقر شده بودند، از این شهرها خارج خواهند شد.

ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خود «تروث سوشیال» تاکید کرد که در صورت افزایش جرم و جنایت، نیروهای فدرال دوباره به این شهرها بازخواهند گشت.

وی افزود: «ما گارد ملی را از شیکاگو، لس‌آنجلس و پورتلند خارج می‌کنیم، با وجود کاهش قابل توجه جرم و جنایت به دلیل حضور این نیروها در این شهرها.»

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه نوشت: «ممکن است دوباره و با قدرتی بسیار بیشتر بازگردیم، زمانی که نرخ جرم و جنایت دوباره افزایش یابد– این تنها مسئله زمان است.»

پیش‌تر، تصمیم ترامپ برای استقرار نیروهای گارد ملی در چندین شهر آمریکا با چالش‌های قانونی از سوی مقامات محلی و دولت‌های ایالتی مواجه شده بود.

