ترامپ نیروهای گارد ملی را از سه شهر آمریکا خارج کرد
رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که دولتش نیروهای گارد ملی را که پیشتر در شهرهای شیکاگو، پورتلند و لسآنجلس مستقر شده بودند، خارج خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از السومریهنیوز، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرد که نیروهای گارد ملی که پیشتر در شهرهای شیکاگو، پورتلند و لسآنجلس مستقر شده بودند، از این شهرها خارج خواهند شد.
ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خود «تروث سوشیال» تاکید کرد که در صورت افزایش جرم و جنایت، نیروهای فدرال دوباره به این شهرها بازخواهند گشت.
وی افزود: «ما گارد ملی را از شیکاگو، لسآنجلس و پورتلند خارج میکنیم، با وجود کاهش قابل توجه جرم و جنایت به دلیل حضور این نیروها در این شهرها.»
رئیسجمهور آمریکا در ادامه نوشت: «ممکن است دوباره و با قدرتی بسیار بیشتر بازگردیم، زمانی که نرخ جرم و جنایت دوباره افزایش یابد– این تنها مسئله زمان است.»
پیشتر، تصمیم ترامپ برای استقرار نیروهای گارد ملی در چندین شهر آمریکا با چالشهای قانونی از سوی مقامات محلی و دولتهای ایالتی مواجه شده بود.