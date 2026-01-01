خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترامپ نیروهای گارد ملی را از سه شهر آمریکا خارج کرد

ترامپ نیروهای گارد ملی را از سه شهر آمریکا خارج کرد
کد خبر : 1736097
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که دولتش نیروهای گارد ملی را که پیش‌تر در شهرهای شیکاگو، پورتلند و لس‌آنجلس مستقر شده بودند، خارج خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از السومریه‌نیوز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که نیروهای گارد ملی که پیش‌تر در شهرهای شیکاگو، پورتلند و لس‌آنجلس مستقر شده بودند، از این شهرها خارج خواهند شد.

ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خود «تروث سوشیال» تاکید کرد که در صورت افزایش جرم و جنایت، نیروهای فدرال دوباره به این شهرها بازخواهند گشت.

وی افزود: «ما گارد ملی را از شیکاگو، لس‌آنجلس و پورتلند خارج می‌کنیم، با وجود کاهش قابل توجه جرم و جنایت به دلیل حضور این نیروها در این شهرها.»

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه نوشت: «ممکن است دوباره و با قدرتی بسیار بیشتر بازگردیم، زمانی که نرخ جرم و جنایت دوباره افزایش یابد– این تنها مسئله زمان است.»

پیش‌تر، تصمیم ترامپ برای استقرار نیروهای گارد ملی در چندین شهر آمریکا با چالش‌های قانونی از سوی مقامات محلی و دولت‌های ایالتی مواجه شده بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی