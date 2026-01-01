خبرگزاری کار ایران
انفجار در «الناصره» در شمال فلسطین اشغالی

وقوع انفجاری در الناصره- بزرگ‌ترین شهر در شمال فلسطین اشغالی- به زخمی شدن ۱۲ اسرائیلی منجر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، منابع عبری خبر دادند صبح امروز، پنج‌شنبه، انفجاری در شهر الناصره در شمال فلسطین اشغالی رخ داد که دست‌کم ۱۲ نفر را زخمی کرد و حال دو نفر از آن‌ها وخیم گزارش شده است.

بر اساس گزارش‌ها، این انفجار در داخل یک فروشگاه فروش مشروبات الکلی در خیابان «توفیق زیاد» الناصره اتفاق افتاد و باعث آتش‌سوزی در محل شد.

ده‌ها تیم امدادی، آتش‌نشانی و اورژانس به سرعت به محل حادثه اعزام شدند و نیروهای امنیتی عملیات جست‌وجو در ساختمان را برای یافتن احتمالی افراد گرفتار آغاز کردند و تلاش می‌کنند آتش را مهار کنند.

تصاویر و ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی عبری، خسارت گسترده انفجار در فروشگاه را نشان می‌دهد و شرایط بحرانی محل حادثه را به تصویر کشیده است.

منابع اسرائیلی در نخستین اظهارات خود اعلام کردند که تحقیقات برای بررسی علت حادثه و مشخص شدن اینکه انفجار ناشی از اقدام جنایی بوده یا اقدامی خصمانه، آغاز شده است.

