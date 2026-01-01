افشای سه شرط اسرائیل برای به رسمیت شناختن «سومالیلند»
رئیسجمهور سومالی اعلام کرد که اسرائیل برای به رسمیت شناختن سومالیلند سه شرط تعیین کرده است: اسکان اجباری فلسطینیها، ایجاد پایگاه نظامی در سواحل خلیج عدن و پیوستن این منطقه به توافقهای ابراهیمی.
به گزارش ایلنا به نقل از «عربی ۲۱»، حسن شیخ محمود، رئیسجمهور سومالی، روز چهارشنبه نسبت به تصمیم اسرائیل برای به رسمیت شناختن سومالیلند هشدار داد و آن را اقدامی خطرناک توصیف کرد که امنیت صومال و مسیرهای دریایی منطقه را تهدید میکند.
شیخ محمود در گفتوگو با شبکه الجزیره اعلام کرد که بر اساس اطلاعات استخباراتی، مقامات سومالیلند سه شرط اسرائیل را برای پذیرش این به رسمیت شناختن پذیرفتهاند:
۱. اسکان اجباری فلسطینیها،
۲. ایجاد پایگاه نظامی اسرائیل در سواحل خلیج عدن
۳. پیوستن سومالیلند به توافقهای ابراهیمی
رئیسجمهور سومالی تأکید کرد که اسرائیل هیچ نیت صلحآمیزی در این اقدام ندارد و آن را تهدیدی جدی برای کشورهای عربی و مسلمان دانست. او افزود که حضور اسرائیل پیشتر در سومالیلند تا حدی مخفی بود، اما اکنون رسمی شده و بدون حمایت جامعه بینالمللی، مقابله با آن برای سومالی دشوار خواهد بود.
شیخ محمود همچنین گفت که اقدام اسرائیل روند تلاشهای سومالی برای بازگرداندن وحدت کشور به شکل مسالمتآمیز را مختل کرده و پس از بیش از سه دهه، تصمیمی غیرمنتظره و شگفتآور است. او تأکید کرد که این اقدام هیچ ارتباطی با توافقات همکاری، به ویژه در حوزه انرژی میان سومالی و ترکیه ندارد و اسرائیل تاکنون هیچ رابطه قابل توجهی با سومالی نداشته است.
رئیسجمهور سومالی هشدار داد که تصمیم اسرائیل میتواند وضعیت فدرالی و حساس کشور را پیچیدهتر کند و جامعه بینالمللی، بهویژه کشورهای عربی و آفریقایی، باید نسبت به پیامدهای آن هوشیار باشند. وی افزود که هدف اسرائیل از این اقدام، دسترسی به خلیج عدن و دریای سرخ و تهدید مسیرهای دریایی و تجاری منطقه است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که طی ماههای اخیر احتمال جابهجایی اجباری فلسطینیها از نوار غزه به خارج از این منطقه مطرح شده و بیش از ۲.۴ میلیون نفر از ساکنان غزه بیش از ۱۸ سال تحت محاصره زندگی میکنند.