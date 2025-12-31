خبرگزاری کار ایران
هشدار اتحادیه اروپا نسبت به تعلیق گروه‌های امدادی در غزه

اتحادیه اروپا هشدار داد که تعلیق گروه‌های امدادی غزه از سوی اسرائیل، مانع از رسیدن کمک‌های نجات بخش به فلسطین می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، اتحادیه اروپا هشدار داده است که اقدام اسرائیل برای تعلیق چندین گروه امدادی در غزه، مانع از رسیدن کمک‌های نجات‌بخش به مردم فلسطین خواهد شد.

«هادیا لبیب»، رئیس امور بشردوستانه اتحادیه اروپا، در پلتقرم ایکس نوشت: «اتحادیه اروپا صریح بوده است. قانون ثبت سازمان‌های مردم‌نهاد به شکل فعلی خود قابل اجرا نیست. حقوق بین‌الملل بشردوستانه هیچ شکی باقی نمی‌گذارد کمک‌ها باید به نیازمندان برسد».

 

