مالی و بورکینافاسو بر شهروندان آمریکایی ممنوعیت سفر اعمال کردند

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مالی و بورکینافاسو اعلام کردند بر شهروندان آمریکایی ممنوعیت سفر اعمال کردند.

این تصمیم در واکنش به اقدام مشابهی که در ماه میلادی جاری توسط دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایالات متحده اتخاذ شد.

این دو کشور غرب آفریقا در بیانیه‌های جداگانه‌ای که اواخر روزگذشته -سه‌شنبه- توسط وزرت خارجه‌های آنها منتشر شد، اعلام کردند این اقدام در واکنش به اعلام کاخ سفید در ۱۶ دسامبر مبنی بر اینکه ترامپ، آنها و پنج کشور دیگر را به فهرست کشورهای مشمول ممنوعیت کامل سفر اضافه کرده، اتخاذ شده است.

انتهای پیام/