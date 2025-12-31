دستگیری ۳ داعشی در بغداد
اداره اطلاعات نظامی عراق از دستگیری ۳ داعشی در بغداد خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از الفرات نیوز، اداره اطلاعات نظامی عراق از دستگیری ۳ داعشی در بغداد در چارچوب تلاشهای اطلاعاتی مستمر برای دستگیری افراد تحت تعقیب و برهم زنندگان امنیت عراق خبر داد.
این اداره در بیانیهای اعلام کرد که بر اساس دادههای اطلاعاتی دقیق و و در عملیات کیفی مختلف نیروهای بخش اطلاعات امنیت لشکر ششم پیاده نظام توانستند ۳ متهم که برایشان حکم بازداشت صادر شده بود، دستگیر کنند.
این اداره در پایان تاکید کرد که این تروریستها برای تکمیل اقدامات قانونی لازم، به نهادهای متخصص تحویل داده شدند.