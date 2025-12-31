به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه، تصمیم رژیم صهیونیستی در به رسمیت شناختن «سومالی‌لند» را یک اقدام نامشروع و غیرقابل قبول دانست.

اردوغان، روز گذشته -سه‌شنبه- در جریان یک کنفرانس خبری مشترک با «حسین شیخ محمود»، رئیس جمهور سومالی در آنکارا هشدار داد که به رسمیت شناختن منطقه جدایی‌طلب سومالی‌لند توسط اسرائیل می‌تواند شاخ آفریقا را بی‌ثبات کند».

وی اظهار داشت: «از نظر ما حفاظت از اتحاد و حاکمیت سومالی در هر شرایطی اهمیت ویژه‌ای دارد. تصمیم اسرائیل برای به رسمیت شناخت سومالی‌لند نامشروع و غیر قابل پذیرش است».

رئیس جمهور ترکیه ادامه داد: «دولت بنیامین نتانیاهو، خون ۷۱ هزار نفر از برادران و خواهران فلسطینی ما را روی دستان خود دارد و اکنون تلاش کی‌کند تا شاخ آفریفا پس الز خملاتش به غزه، لبنان، یمن، ایران، قطر و سوریه بی ثبات کند».

