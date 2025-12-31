خبرگزاری کار ایران
معاریو: تمامی سناریوها پس از دیدار ترامپ و نتانیاهو محتمل است

منابع عبری تصریح کردند پس از دیدار «سرنوشت‌ساز» ترامپ و نتانیاهو، ارتش اسرائیل خود را برای تمامی سناریوهای امنیتی ممکن آماده کرده و پرونده‌های ایران، لبنان و غزه در کانون توجه قرار دارند.

به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، ارتش اسرائیل خود را برای مواجهه با سناریوهای امنیتی بسیار پیچیده بلافاصله پس از بازگشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم از آمریکا آماده می‌کند.

منابع عبری تصریح کرده‌اند، نتایج نشست اخیر در مارالاگو میان نتانیاهو و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به طور مستقیم با آینده پرونده‌های حل‌نشده در غزه، لبنان و ایران مرتبط است و می‌تواند پیامدهایی جدی برای آینده سیاسی دولت تل‌آویو به همراه داشته باشد.

روزنامه عبری‌زبان «معاریو» با توصیف این دیدار به‌عنوان نشستی «سرنوشت‌ساز» اعلام کرد که در تل‌آویو این برآورد وجود دارد که آنچه در این نشست پشت درهای بسته مطرح شده، به‌مراتب مهم‌تر از مطالبی است که در برابر رسانه‌ها اعلام شده است.

بر اساس این گزارش، محافل امنیتی اسرائیل معتقدند که «تمامی سناریوها محتمل است» و ارتش در حال حاضر در انتظار دستورالعمل‌های مستقیم از سوی سطح سیاسی قرار دارد.

ارزیابی‌های نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی حاکی از آن است که ترامپ و نتانیاهو ممکن است بر سر «اقداماتی تدریجی» از جمله بازگشایی گذرگاه رفح به توافق رسیده باشند؛ اقدامی که به گفته این منابع، می‌تواند به دلیل مخالفت جریان‌های راست افراطی، حتی زمان برگزاری انتخابات زودهنگام در اسرائیل را جلو بیندازد.

به نوشته معاریو، دیدار ترامپ و نتانیاهو «مبهم» بوده و دو طرف در بیانیه خبری مشترک خود از ارائه هرگونه موضع‌گیری صریح، تعیین مأموریت مشخص یا جدول زمانی روشن خودداری کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی در حال حاضر طبق دستورالعمل‌های جاری عمل می‌کند و همچنان در نوار غزه، در محدوده موسوم به «خط زرد» مستقر است و عملیات پاکسازی و تثبیت کنترل را ادامه می‌دهد.

در عین حال، نیروی هوایی، سازمان جاسوسی موساد و سازمان اطلاعات نظامی «امان» فعالیت‌های خود را متوقف نکرده‌اند و همچنان به جمع‌آوری اطلاعات، تدوین سناریوهای حمله و آماده‌سازی برای تمامی گزینه‌های احتمالی ادامه می‌دهند؛ موضوعی که به گفته این روزنامه عبری، بیانگر سطح بالای آماده‌باش امنیتی در تل‌آویو است.

 

