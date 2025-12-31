ادعای تماس غیرمستقیم ایران و اسرائیل برای مهار جنگ!
یک رسانه عربی در گزارشی ادعایی نوشته است که ایران و اسرائیل اخیرا از طریق «یک طرف ثالث» پیامهای محرمانه رد و بدل کردهاند تا از تشدید تنشها و احتمال بروز درگیری نظامی جلوگیری کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری «i24news»، پلتفرم «أمواج میدیا» مدعی شده که ایران و اسرائیل اخیرا از طریق «یک طرف ثالث مشترک» پیامهای محرمانهای رد و بدل کردهاند؛ اقدامی نادر که هدف آن جلوگیری از از سرگیری رویارویی نظامی بوده و نه رسیدن به توافق یا تفاهم رسمی میان دو طرف.
«أمواج میدیا» به نقل از یک منبع در کشورهای منطقه که به روند این تماسهایی غیرمستقیم ادعایی آگاه است، تصریح کرد که این اقدام در چارچوب مدیریت تنشها و پیشگیری از تشدید بحران بوده و شامل هیچ تعهد یا جدول زمانی برای اجرای توافق نیست.
بر اساس این گزارشها، اسرائیل در پیام خود تأکید کرده است که قصد ندارد تنشها را افزایش دهد و ایران نیز پاسخی مشروط و غیرمتعهدکننده ارائه کرده است، بدون اینکه هیچگونه هماهنگی رسمی یا به رسمیت شناختن متقابل انجام شود.
منابع مطلع در ادامه مدعی شدهاند که واسطه این ارتباط، روسیه بوده و شخص رئیسجمهور ولادیمیر پوتین نقش کلیدی در انتقال پیامها داشته است. مسئولیت پیگیری این موضوع در ایران بر عهده علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، بوده است و ارتباط مستقیمی با وزیر امور خارجه برقرار نشده است.
زمان دقیق این پیامها مشخص نیست؛ برخی منابع آن را حدود دو هفته پیش و برخی دیگر آن را مرتبط با تماس تلفنی ۶ اکتبر میان بنیامین نتانیاهو و ولادیمیر پوتین میدانند که موضوعات منطقهای از جمله برنامه هستهای ایران و وضعیت سوریه را شامل میشده است.
تا کنون هیچیک از مقامات ایران یا اسرائیل واکنشی رسمی به این خبر نشان ندادهاند و کارشناسان تاکید میکنند که این اقدامات در چارچوب تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنشها و حفظ نقش واسطهای روسیه انجام شده است.