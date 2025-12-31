رسانه عبری: نتانیاهو «پرونده اطلاعاتی» درباره ایران به ترامپ ارائه کرد

به گزارش ایلنا، رسانه رسمی رژیم صهیونیستی «کان ۱۱» اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم، در دیدار اخیر خود با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پرونده‌ای اطلاعاتی درباره «تحولات اخیر ایران» و آنچه تل‌آویو «تلاش‌های ایران برای بازسازی توانمندی‌های نظامی» توصیف کرده است، ارائه کرده است.

بر اساس این گزارش، ترامپ پیش از هرگونه نتیجه‌گیری یا اتخاذ موضع عملی، تأکید کرده که اطلاعات ارائه‌شده باید از طریق سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا بررسی و صحت آن تأیید شود.

پرونده ارائه‌شده شامل جزئیاتی درباره برنامه موشک‌های بالستیک ایران، سامانه‌های پدافند هوایی و «موضوعات امنیتی دیگر» است؛ موضوعاتی که اسرائیل تلاش دارد واشنگتن را نسبت به تهدیدات آن‌ها قانع کند.

ترامپ در کنفرانس خبری پس از این دیدار با لحنی تند اظهار داشت: «امیدوارم ایران به دنبال ساخت سلاح نباشد، چرا که در این صورت مجبور می‌شویم آن‌ها را نابود کنیم و ما نمی‌خواهیم سوخت هواپیماهای B2 را هدر دهیم». او در پاسخ به این سؤال که آیا اطلاعات دقیقی در این زمینه دارد یا نه، گفت: «بدون دود، آتشی نیست».

رئیس‌جمهور آمریکا افزود: «اگر ایران درصدد بازسازی توانمندی‌های خود باشد، ما مجبور به حمله خواهیم شد»، و همزمان ابراز امیدواری کرد که بتوان به یک توافق دست یافت. وی تأکید کرد که در صورت ادامه توسعه گسترده موشک‌های بالستیک ایران، «چراغ سبز» هرگونه حمله اسرائیل صادر خواهد شد و در صورت از سرگیری فعالیت هسته‌ای، پاسخ «فوری» خواهد بود.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تنش‌ها میان تهران و تل‌آویو همچنان بالا گرفته و نگرانی‌ها از احتمال تشدید اقدامات نظامی مشترک میان آمریکا و اسرائیل افزایش یافته است.

انتهای پیام/