به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار، جنبش مقاومت حماس خود را برای انتخاب رهبری سیاسی جدید آماده می‌کند؛ انتخاباتی که قرار است اعتماد و انسجام داخلی این جنبش را بازسازی کند. در این میان، رقابتی تنگاتنگ میان دو شخصیت برجسته جریان دارد: خلیل الحیه و خالد مشعل، اگرچه سایر کاندیداها نیز حضور دارند، اما به نظر می‌رسد یکی از این دو نفر به عنوان رئیس بعدی دفتر سیاسی حماس برگزیده خواهد شد.

خلیل الحیه؛ کاندیدای برجسته غزه با حمایت سیاسی و نظامی

خلیل الحیه طی دو سال اخیر که منطقه با موج شدید حملات مواجه بود، مدیریت کامل نوار غزه را برعهده داشته و به عنوان معاون رئیس جنبش در این منطقه فعالیت کرده است. او همچنین مسئولیت «استان غزه» در «شورای رهبری» را برعهده داشته و پرونده‌های حساس از جمله مذاکرات با دشمن در طول جنگ را مدیریت کرده است.

الحیه با موفقیت ساختار اداری حماس را بازسازی کرد و جایگاه‌های خالی ناشی از ترورهای اسرائیلی را پر نمود. او امروز از حمایت گسترده در نوار غزه برخوردار است و مورد اعتماد «شورای نظامی» جدید گردان‌های قسام قرار دارد. حمایت قوی از او همچنین در میان زندانیان حماس در اسرائیل و برخی کادرهای جنبش در کرانه باختری نیز دیده می‌شود که شانس او برای کسب حمایت گسترده در بدنه سازمانی حماس را افزایش می‌دهد.

خالد مشعل؛ بازگشت به صحنه سیاسی و رهبری

خالد مشعل، رئیس «استان خارج» حماس، پس از سال‌ها دوری از صحنه تصمیم‌گیری، بار دیگر به مرکز توجه داخلی و سیاست کلی جنبش بازگشته است. او پیشتر در زمان ریاست شهید اسماعیل هنیه بر دفتر سیاسی، فاصله خود را از صحنه داخلی حفظ کرده بود تا به انسجام سازمانی آسیب وارد نشود. مشعل از حمایت گسترده جریان‌های اسلامی و شاخه‌های وابسته به اخوان‌المسلمین در جهان عرب و همچنین سابقه تاریخی در جنبش برخوردار است.

مشعل از دیدگاه سیاسی و سازمانی ویژه‌ای برخوردار است و گرچه دیدگاه‌های او همیشه با دیگر اعضای رهبری مطابقت نداشته، اما توانسته از تنش‌های داخلی جلوگیری کند و از تصمیمات نظامی و مقاومت مسلحانه حمایت کند. او همچنین در چند سال گذشته توجه زیادی به روابط بین‌المللی و منطقه‌ای حماس داشته و تلاش کرده اختلافات داخلی را با جلسات صلح و مصاحبه‌های رسانه‌ای کاهش دهد.

در شرایط کنونی، مشعل تلاش می‌کند نقش مرکزی خود را در جنبش بازیابی کند، در حالی که الحیه از حمایت شبه کامل داخلی در نوار غزه برخوردار است. با نزدیک شدن به انتخابات، گفت‌وگوها درباره گزینه‌های آینده رهبری حماس جدی‌تر شده و اختلاف دیدگاه‌ها و تجربیات متفاوت دو نامزد، مسیر انتخاب رئیس دفتر سیاسی را حساس و تعیین‌کننده کرده است.

