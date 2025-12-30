خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش امارات به بیانیه عربستان درباره تحولات یمن

واکنش امارات به بیانیه عربستان درباره تحولات یمن
کد خبر : 1735408
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت خارجه امارات از بیانیه عربستان درباره تحولات یمن ابراز تاسف کرد و خواهان عدم تشدید تنش شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت خارجه امارات از بیانیه عربستان درباره تحولات یمن ابراز تاسف کرد و خواهان عدم تشدید تنش شد.

وزارت خارجه امارات اعلام کرد: «ما از بیانیه عربستان درباره تحولات یمن و اشتباهات اساسی موجود در آن ابراز تاسف می‌کنیم و قاطعانه درج نام امارات در تنش فعلی بین طرف‌های یمنی را رد می‌کنیم.»

 وزارت خارجه امارات تاکید کرد: «باید با تحولات اخیر در یمن با مسئولیت پذیری برخورد کرد و مانع تشدید تنش شد. محموله‌ای که وارد بندر المکلا شد حامل هیچگونه سلاحی برای هیچ طرف یمنی نبوده بلکه برای نیروهای اماراتی بوده است.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی