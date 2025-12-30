واکنش امارات به بیانیه عربستان درباره تحولات یمن
وزارت خارجه امارات از بیانیه عربستان درباره تحولات یمن ابراز تاسف کرد و خواهان عدم تشدید تنش شد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت خارجه امارات از بیانیه عربستان درباره تحولات یمن ابراز تاسف کرد و خواهان عدم تشدید تنش شد.
وزارت خارجه امارات اعلام کرد: «ما از بیانیه عربستان درباره تحولات یمن و اشتباهات اساسی موجود در آن ابراز تاسف میکنیم و قاطعانه درج نام امارات در تنش فعلی بین طرفهای یمنی را رد میکنیم.»
وزارت خارجه امارات تاکید کرد: «باید با تحولات اخیر در یمن با مسئولیت پذیری برخورد کرد و مانع تشدید تنش شد. محمولهای که وارد بندر المکلا شد حامل هیچگونه سلاحی برای هیچ طرف یمنی نبوده بلکه برای نیروهای اماراتی بوده است.»