خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وانگ یی:

پکن و مسکو روابط دو جانبه را پیش از پیش تقویت کردند

پکن و مسکو روابط دو جانبه را پیش از پیش تقویت کردند
کد خبر : 1735167
لینک کوتاه کپی شد.

وزیرخارجه چین گفت که پکن و مسکو در جریان سال ۲۰۲۵ میلادی روابط استراتژیک دو جانبه را بیش از پیش تقویت کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «وانگ یی»،  وزیر خارجه چین، گفت که پکن و مسکو در سال ۲۰۲۵ روابط دوجانبه خود را بیش از پیش تقویت کردند.

وانگ در کنفرانسی که به فعالیت‌های دیپلماتیک چین در سال ۲۰۲۵ اختصاص داشت، اظهار داشت: «روابط چین و روسیه قوی‌تر شده و سطح بالایی از توسعه پایدار را حفظ کرده است».

وی بیان کرد: «ارتباطات بین رهبران دو کشور در این سال تاریخی، جوهره مشارکت استراتژیک جامع و اعتماد و حمایت متقابل استراتژیک را برجسته می‌کند».

دیپلمات ارشد چینی خاطرنشان کرد: «چین همچنان به ایفای نقش سازنده (در حل بحران اکراین)  ادامه خواهد داد، زیرا امیدوار است که یک توافق صلح جامع، پایدار و الزام‌آور حاصل شود که به علل اساسی درگیری بپردازد و صلح و ثبات بلندمدت را در اروپا تضمین کند».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی