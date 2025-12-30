پکن و مسکو روابط دو جانبه را پیش از پیش تقویت کردند

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «وانگ یی»، وزیر خارجه چین، گفت که پکن و مسکو در سال ۲۰۲۵ روابط دوجانبه خود را بیش از پیش تقویت کردند.

وانگ در کنفرانسی که به فعالیت‌های دیپلماتیک چین در سال ۲۰۲۵ اختصاص داشت، اظهار داشت: «روابط چین و روسیه قوی‌تر شده و سطح بالایی از توسعه پایدار را حفظ کرده است».

وی بیان کرد: «ارتباطات بین رهبران دو کشور در این سال تاریخی، جوهره مشارکت استراتژیک جامع و اعتماد و حمایت متقابل استراتژیک را برجسته می‌کند».

دیپلمات ارشد چینی خاطرنشان کرد: «چین همچنان به ایفای نقش سازنده (در حل بحران اکراین) ادامه خواهد داد، زیرا امیدوار است که یک توافق صلح جامع، پایدار و الزام‌آور حاصل شود که به علل اساسی درگیری بپردازد و صلح و ثبات بلندمدت را در اروپا تضمین کند».

