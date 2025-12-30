آکسیوس گزارش داد:
نتانیاهو با اجرای مرحله دوم توافق غزه موافقت کرد
آکسیوس گزارش داد که نخست وزیر رژیم صهیونیستی با حرکت به سمت اجرای مرحله دوم توافق غزه موافقت کرد.
به گزارش ایلنا، آکسیوس گزارش داد که نخست وزیر رژیم صهیونیستی با حرکت به سمت اجرای مرحله دوم توافق غزه موافقت کرد.
آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه اعلام کرد «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی با پیشبرد مرحله دوم توافق غزه به رغم اختلافات با مسئولان دولت «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا درباره مکانیزمهای اجرای آن موافقت کرد.
این سایت همچنین گزارش داد نتانیاهو با درخواست دونالد ترامپ برای از سرگیری مذاکرات با دولت سوریه درباره توافق امنیتی احتمالی موافقت کرد.
براساس این گزارش طی دیدار صورت گرفته بین نتانیاهو و ترامپ در فلوریدا ترامپ و مشاورانش از نتانیاهو خواستند تغییراتی را در سیاستهای رژیم صهیونیستی در کرانه باختری ایجاد کند.