پوتین از نظر دیپلماتیک بر زلنسکی پیشی گرفته است

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، روزنامه تایمز اشاره کرد که «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، در جریان مذاکرات با «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، از نظر دیپلماتیک از رئیس دولت اوکراین پیشی گرفت.

در این مقاله آمده است: «یک بار دیگر، پوتین پیش از مذاکرات مارآلاگو از یک مزیت دیپلماتیک برخوردار شد و این بار ترامپ درخواست برقراری تماس تلفنی را مطرح کرد.»

به گفته این روزنامه، به نظر می‌رسد که رئیس جمهور روسیه توانسته است قبل از دیدار با »ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین بر موضع ترامپ تأثیر بگذارد.

ترامپ روز یکشنبه در فلوریدا، پس از گفت‌وگوی تلفنی قبلی با همتای روسی خود، با زلنسکی دیدار کرد. ‌دستیار رئیس جمهور روسیه، اظهار داشت که این تماس دوستانه، مودبانه و حرفه‌ای بوده است.

روزنامه تایمز همچنین خاطرنشان کرد که این مکالمه نگرانی‌هایی را در میان مقامات اوکراینی ایجاد کرده است و به نقل از یک منبع نزدیک به رئیس‌جمهور اوکراین گفته است که اکنون اوضاع برای او دشوار خواهد شد.

