نماینده کنگره آمریکا:

بسیاری از سیاستمداران آمریکایی خواستار حل‌وفصل نزاع اوکراین نیستند

نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا گفت که بسیاری از سیاستمداران در واشنگتن با تلاش‌ها برای صلح در اوکرایت مخالفت دارند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «آنا پاولینا لونا»، عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا از فلوریدا گفت که نه فقط دموکرات‌ها که بسیاری از سیاتمداران این کشور تمایلی به حل‌وفصل بحران اوکراین ندارندو با تلاش‌ها برای صلح مخالف هستند.

وی در گفت‌وگو با فاکس نیوز اظهار داشت: «افراد زیادی، نه فقط دموکرات‌ها، در واشنگتن هستند که نمی‌خواهند این توافق صلح به سرانجام برسد، و دلیل آن سرمایه گذاری بسیاری از آنها در برخی پیمانکاران دفاعی اس ، بنا بر این ما شاهد واکنش‌های منفی(درباره حل‌وفصل مناقشه اوکراین) هستیم».

نماینده جمهوری‌خواه ابرزا امیدواری کرد که به رغم مقاومت از سوی برخی از سیاستمداران، یک راه‌‎حل صلح آمیز  برای نزاع اوکراین به دست بیاید.

 

 

