تخریب بنای یادبود چینی در ورودی کانال پاناما

بنای یادبود دروازه سنتی چینی که بر روی پل آمریکاها در ورودی شرقی کانال پاناما ساخته شده بود، بامداد یکشنبه توسط شهرداری تخریب شد.

این سازه فلزی عظیم که نماد روابط دوستانه پاناما و چین و شامل دروازه چینی، دو مجسمه شیر و یک ابلیسک بود، از سال ۲۰۰۴ برقرار بود اما به گفته مقام‌های محلی دچار آسیب‌های ساختاری جدی و تهدیدکننده ایمنی عمومی بود.

تخریب این نماد فرهنگی با واکنش شدید مقام‌های پاناما مواجه شد؛ خوسه رائول مولینو، رئیس‌جمهور این کشور، آن را «اقدامی وحشیانه و نابخشودنی» خواند و خواستار تحقیقات فوری شد. همچنین شوئی شوئی‌یوان، سفیر چین در پاناما، این حادثه را «روزی سیاه» برای حدود ۳۰۰ هزار شهروند چینی‌تبار خواند و هشدار داد که تاریخ این اقدام را به یاد خواهد داشت.

این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که نگرانی‌ها از نفوذ چین بر کانال پاناما بالا گرفته است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بارها تهدید کرده بود کنترل کانال استراتژیک پاناما را بازپس خواهد گرفت، زیرا مدیریت دو بندر مهم توسط شرکت هنگ‌کنگی «هاچیسون هولدینگز» در دو سوی اقیانوس آرام و اطلس در دست چین است.

کانال پاناما به طول ۸۰ کیلومتر، یکی از شریان‌های حیاتی تجارت جهانی است و حدود ۵ درصد از مبادلات دریایی جهان از طریق آن انجام می‌شود؛ این کانال از سال ۱۹۱۴ تا ۱۹۹۹ تحت مدیریت آمریکا بود و سپس به دولت پاناما واگذار شد.

