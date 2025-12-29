خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واشنگتن پست گزارش داد:

کاخ سفید تلاش دیگری را برای مذاکره با تهران آغاز کرده است

کاخ سفید تلاش دیگری را برای مذاکره با تهران آغاز کرده است
کد خبر : 1734580
لینک کوتاه کپی شد.

منابع آگاه مدعی شدند که کاخ سفید تلاش دیگری را برای مذاکره با تهران آغاز کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از واشنگتن پست، منابع آگاه مدعی شدند که کاخ سفید تلاش دیگری را برای مذاکره با تهران آغاز کرده است.

مقامات آگاه در گفت‌وگو با این روزنامه عنوان کردند که در حالی که کاخ سفید همچنان ایران را در نزدیکی یا در صدر نگرانی‌های منطقه‌ای خود می‌بیند، دولت آمریکا تلاش دیگری را برای مذاکره با تهران آغاز کرده است و ابتدا می‌خواهد شاهد به ثمر رسیدن این تلاش باشد.

این در حالی است که «مورگان اورتگاس»، معاون فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در خاورمیانه، روز سه‌شنبه گذشته در جلسه شورای امنیت سازمان ملل گفت که واشنگتن «همچنان برای مذاکرات رسمی با ایران در دسترس است».

وی در عین حال این ادعای ایالات متحده را تکرار کرد که «غنی‌سازی [اورانیوم] نمی‌تواند برای ایران وجود داشته باشد».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی