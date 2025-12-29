واشنگتن پست گزارش داد:
کاخ سفید تلاش دیگری را برای مذاکره با تهران آغاز کرده است
به گزارش ایلنا به نقل از واشنگتن پست، منابع آگاه مدعی شدند که کاخ سفید تلاش دیگری را برای مذاکره با تهران آغاز کرده است.
مقامات آگاه در گفتوگو با این روزنامه عنوان کردند که در حالی که کاخ سفید همچنان ایران را در نزدیکی یا در صدر نگرانیهای منطقهای خود میبیند، دولت آمریکا تلاش دیگری را برای مذاکره با تهران آغاز کرده است و ابتدا میخواهد شاهد به ثمر رسیدن این تلاش باشد.
این در حالی است که «مورگان اورتگاس»، معاون فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا در خاورمیانه، روز سهشنبه گذشته در جلسه شورای امنیت سازمان ملل گفت که واشنگتن «همچنان برای مذاکرات رسمی با ایران در دسترس است».
وی در عین حال این ادعای ایالات متحده را تکرار کرد که «غنیسازی [اورانیوم] نمیتواند برای ایران وجود داشته باشد».