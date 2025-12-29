به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «رافائل گروسی»، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ‌اظهار داشت که سازمان ملل متحد در حال حاضر تا حد زیادی در حل و فصل اکثر درگیری‌های جهانی غایب است و باید این نقش را دوباره به دست آورد.

گروسی که نامزد تصدی‌گری پست دبیرکلی سازمان ملل است در این رابطه گفت: «امروزه، اگر به اکثر درگیری‌های جهان نگاه کنیم، یک چیز می‌بینیم: سازمان ملل متحد غایب است. منظورم همه چیز است: از سودان تا تایلند، کامبوج. می‌توانیم خطی روی نقشه بکشیم که از اروپا، اوکراین و روسیه و سپس از شبه قاره هند می‌گذرد و همه جا همین را می‌بینیم. فکر می‌کنم این وضعیت قابل تغییر است. اینجا (در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی)، این امر قبلاً محقق شده است، به این معنی که می‌توان در آنجا نیز به آن دست یافت. مسئله مشارکت و از همه مهم‌تر، اعتماد است.»

وی افزود که سازمان ملل متحد باید نقش خود را تقویت کند.

وی گفت: «امیدوارم همه ما - از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب - به توافق برسیم که همه ما از دیدن سازمان ملل متحد در موقعیتی بهتر از اکنون بهره‌مند خواهیم شد.»

