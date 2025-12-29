متهم شدن بانوی اول سابق کره جنوبی به فساد دولتی

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «کیم کیون هی»، بانوی اول سابق کره جنوبی، پس از پایان تحقیقات ۱۸۰ روزه در مورد ادعاهای فساد علیه او، با اتهام دخالت غیرقانونی در امور دولتی پشت پرده روبرو است.

این اتهامات در جریان کنفرانس مطبوعاتی تیم بازرس ویژه کره جنوبی، یک روز پس از پایان تحقیقات رسمی مطرح شد.

این تحقیقات، ‌همسر رئیس جمهور سابق برکنار‌شده را پس از مجموعه‌ای از سوءظن‌ها در رابطه با اعمال نفوذ و دریافت مزایای غیرقانونی هدف قرار داده بود.

‌دستیار بازرس ویژه کره جنوبی گفت تحقیقات بازرس ویژه تایید کرده است که همسر رئیس جمهور در فروش مناصب دولتی به شیوه امروزی دست داشته است، چیزی که انتظار می‌رفت فقط در کتاب‌های تاریخ ظاهر شود و خاطرنشان کرد که او به طور غیرقانونی در پشت صحنه و دور از انظار عمومی در امور دولتی دخالت کرده است.

وی افزود که این تیم هفته گذشته اتهامات دیگری را علیه کیم مطرح کرده است، از جمله پذیرش هدایای هنگفت از بازرگانان و دیگران در ازای مناصب دولتی و نامزدی‌های سیاسی.

