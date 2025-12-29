خبرگزاری کار ایران
ماکرون از برگزاری نشست کشورهای اروپایی حامی اوکراین در پاریس خبر داد

رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که ائتلاف کشورهای داوطلب برای نهایی سازی تضامین امنیتی برای اوکراین، در پاریس تشکیل جلسه خواهند داد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه، اعلام کرد که ائتلاف موسوم به ائتلاف کشورهای داوطلب در اوایل ژانویه در پاریس تشکیل جلسه خواهد داد تا توزیع مسئولیت‌ها درباره تضامین امنیتی برای کی‌یف را نهایی کند.

ماکرون گفت: «ما در حال پیشرفت در مورد تضامین امنیتی که برای  صلح عادلانه و پایدار  ضروری است، هستیم و  ائتلاف کشورهای داوطلب را در اوایل ژانویه در پاریس گرد هم خواهیم آورد تا سهم هر کشور را نهایی کنیم».

رئیس  جمهور فرانسه همچنین افزود که «امشب، به همراه تعدادی دیگر از رهبران اروپایی، در تبادل نظر با زلنسکی(رئیس جمهور اوکراین) و ترامپ(رئیس جمهور آمریکا)  شرکت کرده و سپس بعد از آن با زلنسکی صحبت کردم».

 

