به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، کریل دمیتریف، نماینده ویژه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، بامداد امروز (دوشنبه) به گفت‌وگوهای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، واکنش نشان داد.

ساعاتی پیش زلنسکی که در حال حاضر در ایالات متحده به سر می‌برد، با ترامپ در اقامتگاه مارالاگو در ایالت فلوریدا دیدار کرد؛ دیداری که با هدف بررسی تلاش‌های صلح و توقف جنگ میان اوکراین و روسیه انجام شد.

دمیتریف در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «تمام جهان از تلاش‌های رئیس‌جمهور ترامپ و تیم او برای برقراری صلح قدردانی می‌کند.»

در مقابل، زلنسکی اعلام کرد که گفت‌وگوهایش با ترامپ به پیشرفت قابل‌توجهی منجر شده و دو طرف توافق کرده‌اند تیم‌های دو کشور هفته آینده برای نهایی‌سازی مسائل مرتبط با پایان جنگ با یکدیگر دیدار کنند.

رئیس‌جمهور اوکراین افزود: «ما گفت‌وگوهای اساسی و عمیقی درباره همه موضوعات انجام دادیم و از پیشرفتی که تیم‌های اوکراینی و آمریکایی طی هفته‌های گذشته به دست آورده‌اند، بسیار قدردانی می‌کنیم.»

