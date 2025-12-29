خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش روسیه به گفت‌وگوهای ترامپ و زلنسکی در فلوریدا

واکنش روسیه به گفت‌وگوهای ترامپ و زلنسکی در فلوریدا
کد خبر : 1734452
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در واکنش به گفت‌وگوهای روسای جمهور آمریکا و اوکراین در فلوریدا، از تلاش‌های ترامپ برای برقراری صلح تقدیر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، کریل دمیتریف، نماینده ویژه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، بامداد امروز (دوشنبه) به گفت‌وگوهای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، واکنش نشان داد.

ساعاتی پیش زلنسکی که در حال حاضر در ایالات متحده به سر می‌برد، با ترامپ در اقامتگاه مارالاگو در ایالت فلوریدا دیدار کرد؛ دیداری که با هدف بررسی تلاش‌های صلح و توقف جنگ میان اوکراین و روسیه انجام شد.

دمیتریف در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «تمام جهان از تلاش‌های رئیس‌جمهور ترامپ و تیم او برای برقراری صلح قدردانی می‌کند.»

در مقابل، زلنسکی اعلام کرد که گفت‌وگوهایش با ترامپ به پیشرفت قابل‌توجهی منجر شده و دو طرف توافق کرده‌اند تیم‌های دو کشور هفته آینده برای نهایی‌سازی مسائل مرتبط با پایان جنگ با یکدیگر دیدار کنند.

رئیس‌جمهور اوکراین افزود: «ما گفت‌وگوهای اساسی و عمیقی درباره همه موضوعات انجام دادیم و از پیشرفتی که تیم‌های اوکراینی و آمریکایی طی هفته‌های گذشته به دست آورده‌اند، بسیار قدردانی می‌کنیم.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی