فلوریدا میزبان مذاکرات سرنوشتساز؛ ترامپ و زلنسکی پشت درهای بسته گفتوگو کردند
رئیسجمهوری آمریکا و همتای اوکراینی وی امروز -یکشنبه- در اقامتگاه شخصی ترامپ در «مارالاگو» در ایالت فلوریدا دیدار کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از سیانان، «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا و «ولودیمیر زلنسکی» همتای اوکراینی وی امروز -یکشنبه- در اقامتگاه شخصی ترامپ در «مارالاگو» در ایالت فلوریدا دیدار کردند. این دیدار در شرایط حساس آینده جنگ اوکراین و اندکی پس از تماس تلفنی ترامپ با «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهوری روسیه برگزار شد.
زلنسکی در پی ورود به مارالاگو در پالمبیچ، مورد استقبال ترامپ قرار گرفت و دو طرف پیش از آغاز گفتوگوها با یکدیگر دست دادند. ترامپ پیشتر اعلام کرده بود که این مذاکرات در سالن غذاخوری اصلی مارالاگو و با حضور نمایندگان رسانهها برگزار میشود، هرچند خبرنگاران دقایقی پیش از آغاز نشست، از محل گفتوگو خارج شدند.
در این نشست، شماری از مقامهای ارشد دولت آمریکا و نزدیکان ترامپ حضور داشتند؛ از جمله «استیو ویتکاف« فرستاده ویژه ترامپ، «مارکو روبیو» وزیر خارجه، «پیت هگست« وزیر جنگ، «دن کین» رئیس ستاد مشترک ارتش، «استیون میلر» معاون رئیس دفتر کاخ سفید در امور سیاستگذاری، «سوزی وایلز» رئیس دفتر کاخ سفید و «جرد کوشنر» داماد ترامپ. همچنین «جاش گروئنباوم» مقام ارشد اداره خدمات عمومی آمریکا که اخیراً در مذاکرات با مقامهای روسیه حضور داشت، در این جلسه شرکت کرد.
زلنسکی پیش از این دیدار اعلام کرده بود که مذاکرات میان واشنگتن و کییف در ماه گذشته پیشرفت قابلتوجهی داشته و ابراز امیدواری کرد که صلح «در سریعترین زمان ممکن» محقق شود.
وی گفت که تمرکز گفتوگوهای امروز بر «طرح ۲۰ بندی صلح» و ترتیب اجرای مراحل حلوفصل بحران خواهد بود و تأکید کرد: «بسیار مهم است که تیمها درباره راهبرد و چگونگی نزدیکتر شدن به صلح گفتوگو کنند».
به گفته زلنسکی، حدود ۹۰ درصد این طرح پیشتر میان دو طرف بررسی شده است.
این دیدار در حالی انجام شد که ترامپ ساعاتی قبل از آن، از انجام یک تماس تلفنی «خوب و بسیار ثمربخش» با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه خبر داد. ترامپ همچنین پیشتر گفته بود که شانس دستیابی به توافق با زلنسکی بالاست، اما تأکید کرده بود که هیچ طرحی بدون موافقت وی معنایی نخواهد داشت.
از سوی دیگر، زلنسکی در آستانه این دیدار، بار دیگر غرب را به ارائه ناکافی کمکهای مالی و نظامی به اوکراین متهم کرد و با اشاره به کسری مالی کشورش، خواستار تسریع حمایتهای غرب شد. وی همچنین پیش از سفر به فلوریدا، تماس تلفنی جداگانهای با «کییر استارمر» نخستوزیر انگلیس برقرار کرده بود.