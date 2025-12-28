شیخ نعیم قاسم:
طرح مسأله سلاح همزمان با ادامه حملات دشمن، خدمت به منافع اسرائیل است
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، «شیخ نعیم قاسم» دبیرکل حزبالله لبنان با تأکید بر اینکه هرگونه بحث درباره راهبرد امنیت ملی منوط به اجرای کامل تعهدات از سوی رژیم صهیونیستی است، اعلام کرد که تا زمانی که اسرائیل به تجاوزات خود ادامه میدهد، لبنان و مقاومت هیچ تعهد تازهای نخواهند پذیرفت.
شیخ نعیم قاسم با اشاره به ادامه نقض توافقها از سوی اسرائیل گفت: «دشمن باید ابتدا تجاوزات زمینی، هوایی و دریایی را متوقف کند، از خاک لبنان بهطور کامل عقبنشینی کند، اسرا را آزاد کرده و بازسازی جنوب لبنان آغاز شود؛ پس از آن میتوان درباره راهبرد امنیت ملی گفتوگو کرد».
وی با تأکید بر پایبندی لبنان و مقاومت به تعهدات خود افزود: «بیش از یک سال از اجرای توافق از سوی لبنان گذشته، اما اسرائیل نهتنها به تعهدات خود عمل نکرده، بلکه به نفوذهای امنیتی و تجاوزات ادامه داده است. در مقابل، دولت لبنان نیز امتیازاتی داده که در برابر آن هیچ اقدام متقابلی از سوی دشمن صورت نگرفته است».
دبیرکل حزبالله با هشدار نسبت به طرح موضوع خلع سلاح مقاومت در شرایط تداوم تجاوزات اسرائیل تصریح کرد: «مطرح کردن مسأله سلاح همزمان با ادامه حملات دشمن، عملاً خدمت به منافع اسرائیل است و بخشی از پروژهای برای تضعیف توان دفاعی لبنان، ایجاد شکاف میان مقاومت و مردم و دامنزدن به فتنه داخلی بهشمار میرود.
وی همچنین گفت که ز لبنان خواستهاند که نقش «پلیس اسرائیل» را ایفا کند و ارتش را به ابزاری برای اجرای خواست دشمن تبدیل کنند، اما این رویکرد مردود است. همکاری ارتش و مقاومت دشمن را خشمگین کرده و این خود نشانه درستی این مسیر است.
شیخ نعیم قاسم با اشاره به وحدت نیروهای مقاومت تأکید کرد: «رابطه حزبالله و جنبش امل مستحکم است و این دو در برابر دشمن با یک دست واحد عمل میکنند. جنوب لبنان خط قرمز است و اگر جنوب از دست برود، تمام لبنان در معرض خطر قرار خواهد گرفت».
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت که ما بهعنوان حزبالله و مقاومت، مطمئن هستیم که بهرغم همه فشارها و هزینهها، عزتمند، قدرتمند و استوار باقی خواهیم ماند. دشمن بخشی از توان ما را در نبرد اخیر «اولیالبأس» مشاهده کرد، اما این تنها بخشی از قدرت مقاومت بود.
دبیرکل حزبالله در پایان تصریح کرد که مقاومت به تعهدات خود پایبند مانده، اما دیگر هیچ اقدام یکجانبهای از سوی لبنان پیش از اجرای کامل توافق توسط اسرائیل صورت نخواهد گرفت و هر امتیاز بدون التزام دشمن، عقبنشینیای غیرمسئولانه است.